«León tiene todo para volver a disfrutar del baloncesto de élite»

Apuntaba para natación pero al final el baloncesto fue su destino. Y de que manera. José Manuel Beirán (León, 1956) ha encontrado en el deporte de la canasta el cauce adecuado para hacer realidad sus ilusiones. La más importante, poder disfrutar de unos Juegos Olímpicos. Los de Los Ángeles en los que lograba junto a la selección un hito histórico, colgarse la medalla de plata y abrir de par en par las puertas del éxito a futuras generaciones. Hoy explicará parte de esas vivencias en la quinta entrega de las Jornadas de Deporte Leonés que organiza Diario de León y en las que durante ocho entregas grandes tienen cabida otros tantos embajadores de León con el éxito en el deporte como bandera.

—Deportista de élite y éxito... y leonés. ¿Cómo se lleva?

—Con orgullo. Me siento muy leonés. Y también un privilegiado por poder hacer lo que me ha gustado y además llegar lejos. Siempre es una satisfacción que reconozcan tu trabajo. Y si además es por tus paisanos esa felicidad se multiplica con creces.

—¿Qué lleva a un niño a decidirse por el baloncesto, y además hacerlo en un trayecto tan prolífico y con excelentes resultados?

—No es que desde muy pequeño decidiera dedicarme al baloncesto. A mí lo que por entonces más me gustaba era la natación. Y sobretodo hacer deporte. Luego, cuando estudiaba en el Padre Isla aconteció que en esos partidos de colegio de minibasket le incluyeron en un equipo. Yo no sabía nada, y mucho menos las reglas. Tal vez fue porque era alto por lo que recurrieron a mí. Pero a partir de ese momento empezó a entrarme el gusanillo. Por aquel entonces nos tocó jugar ante Agustinos y las palizas en nuestra contra fueron notorias. Pero eso no me desanimó. Y en cierta medida se lo debo a los entrenadores que tuve. Más tarde vendrían las concentraciones con la selección en categorías inferiores que en algunos casos coincidía con mis entrenamientos de natación. Supe compaginarlo hasta que a los 17 años surgió la posibilidad de fichar por el Real Madrid. Ese fue el momento en el que de la afición al baloncesto que iba creciendo pasé a la certeza de que podía hacer algo bueno en este deporte.

—Dar el salto a un club como el Real Madrid supongo que cambia la vida.

—Radicalmente. Primero porque tuve que dejar León y luego porque entraba en un club con altas pretensiones, con una historia detrás importante y otra mucha por escribir.

—¿Se puede llegar a la élite sin pasar por las grandes canteras?

—Es más complicado pero no imposible. Se daba en mis tiempos de jugador y en la actualidad. Lo único que si quieres optar a títulos sabes que tarde o temprano tienes que jugar en esos equipo poderosos. Y el Madrid es uno de los más grandes de la canasta.

—Además del Real Madrid el paso de Beirán por el baloncesto, entre otros, se recordará por la medalla olímpica.

—Fue algo especial, imborrable. A nivel personal y deportivo para quienes lo vivimos en primera persona. Pero también para el baloncesto español. Fue un antes y un después que abrió muchos caminos. Hasta ese momento no veías canastas en las calles, algo que cambió de manera radical. También se vio a una generación de grandes jugadores con los que tuve la suerte de coincidir como Brabender, Corbalán, Epi.... Gracias a esa medalla el baloncesto se hizo más visible y empezó a construir un camino que en años y generaciones sucesivas ha contado también con un sobresaliente protagonismo.

—La final frente a un Estados Unidos con Jordan y una constelación de estrellas de la NBA debió ser muy especial. Máxime si hasta ese momento se veía como un transatlántico frente a embarcaciones menores.

—Fue maravilloso. Nada menos que llegar a la final frente a Estados Unidos y en su país. Tener delante a jugadores como Jordan fue algo especial. Pero también he de decir que no desentonamos y que si a priori los veíamos tan lejos en el partido se demostró que no eran tan superiores.

—Por suerte en nuestros días la NBA la vemos más cerca, en cierta medida por el gran número de europeos que juegan allí. Y también son determinantes.

—La diferencia se ha acortad. Pero no creo que antes fuera tan abismal. Lo que sucede es que idolatrábamos a la NBA porque no había tantos medios como hay ahora y a nosotros nos llegaban lo mejor y las jugadas más bonitas. Como si las hubieran editado. Es cierto que es la mejor liga del mundo y son muy buenos, pero también los europeos que creo que han aportado su grano de arena en materia de calidad y visión de juego.

—¿Engancha tanto el deporte que cuando entras en su círculo no lo puedes dejar?

—En mi caso sí. Ya no como jugador porque cuando llegas a una edad tienes que bajarte del tren, pero sí en otras vertientes. En mi caso como psicólogo deportivo.

—¿Y que aporta?

—En mi caso mucho, desde amistades a una forma de ver la vida. Te irradia muchos valores que van a resultar importantes a lo largo de tu vida. Compañerismo, esfuerzo o saber convivir con momentos malos, que también los hay, y poder superarlos... Es una enseñanza de vida.

—¿Le queda una espina de no haber podido jugar en el club de su ciudad, el Baloncesto León?

_Me hubiera gustado hacerlo. Mejor dicho, encantado. Pero cuando yo jugaba en la élite Baloncesto León aún no había llegado y luego ya fue tarde. Sí que me hubiera gustado vivir esa bonita etapa vistiendo su camiseta y jugando en el Palacio, un pabellón que precisamente fui yo uno de los que inauguré jugando, eso sí, con otra camiseta.

—Por desgracia Baloncesto León ya es historia con su desaparición. Y eso en una ciudad que rezuma baloncesto por todos sus poros. ¿Crees que la ciudad volverá a tener un equipo en la élite?

—Lo creo y lo deseo. Tiene todo lo necesario, una afición importante, un pabellón y una ciudad detrás. Son ingredientes que a poco que se trabaje para aunar esfuerzos se puede lograr. En otras ciudades, entre ellas Zaragoza, ya pasó algo similar. Y ahí las tienes disfrutando en la actualidad de un equipo en la élite. Espero poder disfrutarlo como tantos miles de leoneses.