«Mi gran proyecto como alcaldesa de Bembibre será el empleo»

Me parece muy bien su proyecto, claro todavía no es alcaldesa, cuando los sea los cumplira?, todos los políticos en visperas de elecciones son lo mismo, reparten a manos llenas, el problema es que despues generalmente no cumplen ninguno, ojala sea Ud. esa excepción. En cuanto al camino de Santiago, su partido hace 15 años /- me trato de iluso, yo lo conozco bastante bien, lo he realizado en 7 ocasiones y he podido observar las mejoras en los pueblos por los que apsa. Animo a ver si nuestra Villa puede coger un poco de auge