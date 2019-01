«No descarto ser entrenador en el futuro, me encuentro cómodo»

Lugar: Club de Prensa de Diario de León.

Gran Vía de San Marcos esquina calle Fajeros.

20.00 horas.

Juan Antonio García Lorenzana ‘Juanín’ (León, 28 de agosto de 1977) encarna como pocos deportistas el espíritu de superación. Leyenda vida del Abanca Ademar y del balonmano español, el incombustible extremo izquierdo va camino de los 42 años y, lejos de pensar en retirarse, admite que mientras el cuerpo aguante tiene cuerda para rato. Poseedor de casi todos los títulos colectivos e individuales que se pueden conquistar en el deporte que tanto ama, no ha perdido ni un ápice de ambición. Con el conjunto leonés ha vivido los años de gloria y ahora ayuda a que el club recupere la grandeza perdida. Hoy repasará su trayectoria, sus éxitos y fracasos, su experiencia vital como deportista de élite, su visión del balonmano y otros muchos temas en el Club de Prensa de Diario de León —desde las 20.00 horas con entrada libre— dentro de las Jornadas del Deporte Leonés que organiza el decano de la prensa.

—Acaba contrato esta temporada. ¿Se ve con ganas de seguir o piensa en la retirada?

—Yo quiero seguir jugando en el Ademar. Igual mañana cambio de opinión y te digo que lo dejo, pero a día de hoy me veo con fuerzas para jugar, al menos, una temporada más.

—¿Ya ha habido contacto con la directiva para tratar el tema de su renovación?

—No, todavía no hemos hablado. No sé nada de mi renovación, pero en todo caso no depende de mí. Habrá que ver las intenciones que tiene la directiva del club.

—El comienzo de temporada no fue fácil después de su lesión en el soleo de la pierna derecha. ¿Cómo se encuentra en la actualidad?

—Físicamente estoy muy bien. La lesión ya está olvidada y ahora solo pienso en ayudar al equipo a conseguir sus objetivos.

—¿Este parón obligado de la Liga por el Mundial, beneficia o perjudica a quienes no van con sus selecciones?

—Te beneficia si en la primera parte de la temporada arrastras problemas físicos o tienes alguna lesión.

—¿Pero no cree daña al espectáculo y al campeonato nacional?

—En mi caso, si te digo la verdad, no lo veo extraño porque lleva siendo así durante muchos años. Sinceramente no sé si me gusta o me disgusta porque ya estoy acostumbrado a partir la Liga entre la primera y la segunda vuelta. Pero si tuviera capacidad de decisión te diría que no es la mejor opción.

—Siempre se escudan en la falta de fechas, pero otros deportes como el baloncesto solucionaron la posible competencia con el fútbol trasladando los torneos internacionales al mes de septiembre.

—Fechas disponibles siempre hay. Eso siempre me ha sonado a excusa. Antes, de hecho, los campeonatos de selecciones de balonmano tenían lugar en el mes de junio, cuando las ligas ya habían concluido. Llegó un momento en que lo cambiaron al mes de enero con la disculpa de que gozarían de más visibilidad en las televisiones. Insisten en que a principio de año no hay tanta competencia con otros deportes.

—¿Ha seguido a la selección en el Mundial de Alemania y Dinamarca?

—No todos los partidos, porque tenemos entrenamientos, pero lo que he podido sí que lo he visto. Ha sido una pena que no hayan podido luchar por las medallas.

—¿Cuál ha sido el problema de una España que venía de ganar el europeo?

—Ha sido un campeonato muy igualado. Ser campeón de Europa no te da el billete al oro en un Mundial. Francia y Dinamarca están, para mí, por encima del resto. Pero que nadie se olvide de que España lleva muchísimos años seguidos en la lucha por los metales. Simplemente este año no ha podido ser. Contra Croacia la selección no estuvo tan bien como contra Francia y eso terminó por penalizarla.

—¿Es injusto este sistema de grupos?

—Es diferente, eso está claro. Antes había eliminatorias de octavos y cuartos que te obligaban a ganarlo todo. Ahora se premia la regularidad.

—Dicen los más críticos que no hay un relevo generacional en España...

—Pues yo creo que sí y si no tendremos que inventarlo. Es cierto que ahora mismo hay otras selecciones más jóvenes que tienen el futuro más hecho, pero España tiene mucho futuro.

—¿Considera que el nivel de la Liga Asobal está evitando que salgan estrellas?

—Cuando más competencia hay en una liga más nivel cogen los jugadores. Pero también te digo que para los jóvenes es una manera de entrar en la Asobal que de otra manera les resultaría muy complicado.

—Usted conoce como pocos la cantera del Abanca Ademar. Se ve en un banquillo en el futuro?

—Ya he entrenado a equipos de cantera del club y me gusta. Este año dirijo —con ayuda de otros profesionales— al Infantil. No lo descarto, ya se verá, pero me encuentro cómodo.

—De hecho la mayoría de los nueve cadetes del club que acaban de proclamarse campeones de España con Castilla y León han pasado por sus manos. ¿Le sorprendió que lograran el oro?

—En absoluto. Ya venían de ganar otros torneos. Es una muy buena generación, creo que la mejor que tiene el Ademar ahora mismo. Y cuando el próximo año se junten con los juveniles formarán un equipo muy potente.

—¿Los ve en el primer equipo pronto?

—Bueno, de momento tienen que seguir con su formación. No hay que presionarles para que lleguen al primer equipo, aunque sí es bueno que poco a poco entrenen con nosotros.