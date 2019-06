«Nunca vamos a recomendar un porro, pero el cannabis mejora la calidad de vida»

El debate sobre la legalización del cannabis terapéutico genera grandes controversias y posturas enfrentadas. A favor o en contra, pese a que la balanza social se inclina hacia la aceptación. Cada vez son menos las reticencias de la población a recurrir a terapias alternativas para combatir el dolor o paliar efectos secundarios de determinadas enfermedades y tratamientos. Aún así, las dudas sobre el uso de cannabinoides siguen siendo importantes entre la población. Para tratar de despejar todas ellas, la Casa de las Gentes de Balboa acoge, el día 15, una charla sobre el cannabis medicinal a cargo de dos profesionales del Centro de Información para el Uso Terapéutico del Cannabis de Medcan de Barcelona. Son el doctor Ramírez Mirabal y el coordinador de Medcan, Juan Miguel Garrido. Con este último ha hablado Diario de León.

—¿Qué son los cannabinoides?

—Son productos químicos que activan los receptores cannabinoides del cerebro y el resto del cuerpo. Además de los fitocannabinoides, están los endocannabinoides, producidos por nuestro organismo; y los sintéticos, creados por farmacéuticos. Hay más de cien diferentes y no todos tienen las mismas propiedades. Históricamente, solo se conocía el THC, que es el componente psicoactivo mayoritario en las variedades de cannabis de uso recreativo. Ese es el que está incluido en la lista número uno de sustancias fiscalizadas. Los productos que tengan más de 0,2% de THC están prohibidos, salvo en determinados casos muy concretos y en circuito cerrado.

—El THC está prohibido en la mayoría de los casos, pero el CBD no.

—Además de centro de información y servicio de consulta médica, nosotros tenemos una tienda de productos cannábicos enriquecidos solo con CBD o extraídos a partir de semillas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sacó un informe el año pasado que hacía referencia al CBD y concluía que es una sustancia segura, con un potencial de adicción muy bajo, por no decir nulo, y con aplicaciones terapéuticas reconocidas. A partir de ese informe, el CBD salió de la lista de sustancias dopantes.

—Y ¿es cien por cien legal?

—La Agencia Española del Medicamento solo ha aprobado uno que contiene THC y CBD que se llama Sativex; pero solo se puede recetar si no han surtido efectos los tratamientos de primera línea y en casos muy específicos de esclerosis múltiple o paliativos para casos de cáncer muy avanzado. Solo en estos casos y tras pasar un tribunal ético y su precio de mercado es bastante elevado. Por eso, nosotros siempre aclaramos que nuestros productos, aunque están analizados y son seguros para el consumo, no se pueden considerar medicamentos como tal.

—¿La Administración tendría que abrir más la mano?

—En la última convención de la OMS, se pidió a los gobiernos revistar el estatus legal del cannabis porque, basándose en la evidencia que hay, no tiene sentido que esté en la lista número uno de sustancias fiscalizadas, que incluyen aquellas con alto poder adictivo, con gran toxicidad para el humano y sin ningún valor terapéutico. A día de hoy, sabemos que los beneficios del cannabis son múltiples, como antiemético, para favorecer el apetito y el sueño, para evitar convulsiones en niños con epilepsia refractaria, para enfermedades neurodegenerativas y un largo etcétera.

—Con los preceptivos informes médicos y tras haber pasado consulta que avale su dolencia, cualquier persona que decida tratarse con cannabis rico en THC, con más de 0,2%, puede hacerlo entrando en vuestra asociación, en circuito cerrado y totalmente controlado. ¿Qué patologías se tratan?

—Básicamente, dolores crónicos. Hay bastante fibromialgia, artritis, artrosis, problemas de insomnio o inflamación. También, muchas casos de efectos secundarios de la quimioterapia y algunos muy exitosos con enfermedades neurodegenerativas del tipo epilepsia refractaria y síndrome de Tourette. Pero hay que dejar claro que el cannabis es un tratamiento paliativo. No es curativo, lo que significa que no ataja las causas profundas de la enfermedad ni las revierte, sino que mejora su sintomatología y la calidad de vida.

—Hay que aclarar conceptos. Nada tiene que ver el uso terapéutico del cannabis con fumarse un porro.

—Desde luego. Nosotros nunca vamos a recomendar a alguien que se fume un porro porque es nocivo para el organismo. Para que el uso terapéutico sea real, el producto tiene que estar analizado, es decir, saber qué cannabinoides contiene y en qué medida y saber que está libre de elementos patógenos. Algo que en el uso recreativo no se tiene en cuenta. Al igual que un sistema desregulado se puede reajustar con el uso de fitocannabinoides, si ya está regulado y se lleva a cabo un consumo fuerte y compulsivo de cannabis se puede desajustar.

—¿Para qué no está indicado el cannabis medicinal?

—No tratamos a personas que hayan padecido algún trastorno mental ni a mujeres embarazadas o en fase de lactancia. También está desaconsejado para las personas que tiene la tensión muy baja.

—¿El uso terapéutico del cannabis es imparable?

—Parece que sí, pero debido a la desregulación, se dan dos discursos contrapuestos y nosotros, como entidad profesional, siempre rechazamos el discurso que criminaliza a la planta y le niega todo valor terapéutico; pero también el que la santifica, absolutiza su poder medicinal y niega que tenga algún tipo de contraindicación o riesgo. Sabemos que es una sustancia segura, pero también que no vale para todo y que no cura ninguna enfermedad. Los criterios éticos tienen que ser estrictos, no se puede prometer nada que no sea. De hecho, no a todo el mundo le funciona.

—¿Qué tiene que cambiar en España?

—Hace falta una regulación valiente que contemple el cultivo, el transporte y la dispensación de cannabis. Y tiene que salir de la lista uno de sustancias fiscalizadas para poder implementar su uso terapéutico. Necesitamos seguridad jurídica.