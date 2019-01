«Parte de los 6,2 M serán para adecuar instalaciones de Ciuden»

DL | PONFERRADA

«La primera noticia de los PGE la recibí con desazón»

«La verdad es que recibí la noticia de los Presupuestos con una desazón tremenda, porque no era lo esperado. De todas formas el secretario de Estado me ha llamado para comprometer una partida de 6,2 millones para este año. No siendo lo que se esperaba, tampoco son esos 15.000 euros que yo entendí como una cosa inadecuada. Es un montante que nos va a permitir abordar algunas cosas ya».

«La Ciuden tiene que ser un agente de desarrollo»

«La gente que yo conozco en el Ministerio se cree que la Ciuden tiene que ser, no lo que fue, pero sí un agente fundamental en el desarrollo del Bierzo y de otros territorios afectados por el drama del fin de la minería, y también en el ámbito de la investigación que aquí se hizo».

«La captura de CO2 se podrá reconducir a nivel industrial»

«La captura de CO2, como estaba entendido, no tiene sentido. Ni España ni ningun país de la UE apuesta por ella ya. En el Bierzo hay otras instalaciones que generan esos gases, no a nivel eléctrico pero sí industrial. No era el fin último de la Ciuden pero sí el I+D+i y se podrán reconducir las instalaciones. Primero debemos verificar las instalaciones y la adecuación para otros proyectos. Seguramente parte de esas partidas sean también para la reconversión de las calderas...».

«Las escombreras van a generar puestos de trabajo»

«También el dinero, porque sin dinero no se puede hacer nada, irá para la restauración ambiental de las escombreras. El Bierzo es un territorio sobresaliente pero tiene unas ‘manchas’ por la actividad minera, y eso va a generar puestos de trabajo. Las competencias son de la Junta y ahí la Ciuden actuaría como un asesor a través también de su vivero».

«Forestalia podría utilizar nuestras instalaciones»

«Forestalia sería una posibilidad de utilizar nuestras instalaciones, pero no he buscado un encuentro ni tampoco ellos se han puesto en contacto».

Ciuden, más que una marca y por «un pacto de Estado»

«No me gustaría que la Ciuden se quedara en una marca. Espero que sea un agente de desarrollo tecnológico y rural. ¿Qué sea para el Bierzo sólo? Considero que no sólo tiene que intervenir en el Bierzo; también creo que puede en León, Palencia... Incluso colaboraciones con Asturias. Juntos, mejor. Gobierne quien gobierne se tiene que entender que Ciuden es un agente fundamental. Debería haber un pacto de Estado. Que lo originase José Luis Rodríguez Zapatero es lo menos interesante. A veces su razón social en la calle José Luis Rodríguez Zapatero le da algún reparo a alguien».

¿Qué va a ser de la parte museística de la Ciuden?

«La mayor sorpresa que me he llevado ha sido la zona de Ciuden que no está abierta. Los helechos están preciosos, salvo tres que fenecieron y que gracias a los trabajadores del vivero han tenido descendencia. Hay un problema legal, pero parte de los 6,2 millones van a ser también para esas instalaciones. No las hay, hasta dónde yo sé, en ningún lugar de la península. Se acerca la Estufa Fría de Lisboa. Que alguien venga a Ponferrada a ver sólo la Fábrica de la Luz... no lo veo, pero para ver también la zona verde y la comarca... se quedaría anonadado. ¡El Bierzo tiene tanto que ofrecer!».