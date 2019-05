«Quien no quiera que gobierne el PSOE sabe que tiene que votar a Antonio Silván»

Abre la palma de la mano y la deja caer sobre la mesa cada vez que detalla un proyecto, como si fuera su sello. Esos son sus avales y Antonio Silván (León, 1962) los exhibe para comparar esta ciudad con la de 2015.

—Uno de sus lemas es ‘¿has visto cómo ha cambiado la ciudad?’ ¿En que resumiría que ha cambiado León en estos 4 años?

—La ciudad hoy es más conocida que hace cuatro años. La ciudad hoy está más viva que hace cuatro años. La ciudad hoy está mejor conectada que hace cuatro años. La ciudad hoy tiene unas infraestructuras que no tenía hace 4 años, como el AVE y el Palacio de Exposiciones, por ejemplo. La ciudad hoy tiene más empleo que hace cuatro años la ciudad. La ciudad hoy tiene más empresas que hace cuatro años. La ciudad hoy tiene más espacios abiertos públicos que hace cuatro años. Hoy, además, es una ciudad con desarrollo, con destino empresarial, y los sectores económicos que están marcando son lentos, pero de consolidación en una ciudad como la nuestra. Hemos venido para crear empleo, para atender a los leoneses y para bajar los impuestos. En estos cuatro años hemos creado empleo y hemos bajado los impuestos pese a la deuda.

—Cita la bajada de empleo, pero también hay una bajada de la población. ¿Cómo lo cuadra?

—Hoy hay 2.600 personas que estaban en el paro en 2015 y ya no lo están; hoy, hay 4.100 trabajadores más que en junio del 2015 en la ciudad. Son personas con nombres, con apellidos, con proyectos de vida. Esa es la realidad. Debemos de crear condiciones para que haya empleo para evitar la despoblación, para evitar que nuestros jóvenes se vayan. El empleo es la mejor medida para retener a nuestra juventud y atraer también a los que se han ido fuera. En estos últimos años hay sectores en los que ya se está produciendo este retorno de talento y que ya están incorporando profesionales cualificados. Ya empieza a haber, y el otro día en el Parque Tecnológico así me lo trasladaron, una competencia entre las propias empresas, tanto las tecnológicas como las biofarmacéuticas. Eso significa que algo se mueve. ¿Que hay camino por recorrer? Por supuesto, pero que se han sentado unas bases de futuro claras y determinantes, también. Son además apuestas de proyectos empresariales nacionales e internacionales a medio y largo plazo, no es para un proyecto a corto plazo; son proyectos que ya tienen sus contratos a 5 o 10 años y eso significa estabilidad. Además, León ofrece algo que otras ciudades no pueden ofrecer: una buena calidad de vida, con una buena conectividad y para los jóvenes un valor añadido para desarrollar sus proyectos de vida.

—Pero se pierde población y la tasa de actividad es una de las más bajas del país. ¿Qué falla?

—Hay que seguir poniendo en valor los valores de nuestra ciudad. León tiene que ser más destino empresarial. Vamos a crear el ‘hub’ tecnológico porque ha habido empresas que han llamado ya a la puerta para hacer realidad ese espacio. Tenemos que potenciar nuestro polígono industrial de León, tenemos que trasladar lo positivo y la realidad que se está produciendo hoy en el entorno de León. Voy a citar una situación negativa que se ha convertido en positiva, gracias a la unidad de acción, como es que se venga aquí Network Steel. Network Steel viene aquí con el objetivo claro de ser el referente siderúrgico de Europa. Todo eso se ha generado en muy poquito tiempo y eso ha llamado a otras empresas para instalarse en el entorno. ¿Quién iba a pensar hace unos años que Inditex se iba a fijar en León? ¿Quién iba a pensar que Mercadona se iba a fijar en León no solo como operador logístico sino para poner el centro de datos? ¿Quién iba a pensar que Decathlon se iba a poner aquí? ¿Quién iba a pensar que Network Steel, cuando tenía una oferta en otro lado, iba a elegir León? Yo creo que en cualquier foro internacional y nacional de empresarios debe tener presencia León.

—Decathlon pidió espacio en el polígono de León y no lo tuvo. ¿Hay carencia de suelo industrial ahora por no haberlo desarrollado a tiempo?

—No, no, no. Decathlon miró León y le interesó Villadangos por otras razones.

—No cabía.

—En lo que le ofreció León, sí, lo que pasa es que luego tuvo otros planteamientos empresariales en los que no me meto. Pero, da igual además. Tenemos algo que antes no teníamos: ahora ya hay una voluntad y una inercia empresarial para seguir desarrollando en nuestros espacios industriales. Cuando hablo de nuestros espacios industriales y empresariales me refiero al polígono de León, su tercera fase dirigida hacia Torneros. Hoy ya hay empresas que están pensando en clave Torneros desde que León se ha incorporado al corredor Atlántico; hasta entonces, no. Eso yo creo que es una muy buena forma de construir nuestro futuro y de construir todo ese proyecto logístico, empresarial e industrial con cimientos y no por el tejado.

—¿No se va tarde? Hace 4 años el discurso era ver primero la demanda que tendría Torneros.

—No, no, no. Torneros es de titularidad pública. Lo que no queríamos nadie es que Torneros se convirtiera en una urbanización de cardos. Lo que queremos es que se convierta en un espacio empresarial de primera categoría. A mí me consta, y yo lo aplaudo y reconozco, que hay empresas que están hablando con Sepes. Además, eso se está complementado con que hemos apostado todos por ello y hemos conseguido hace muy poquito tiempo formar parte de ese corredor Atlántico, de esa opción de fondos europeos. Vamos a competir con otros corredores de Europa en concurrencia competitiva. Debemos de ser y presentar proyectos realmente empresariales, de infraestructuras logísticas y de comunicación, muy especialmente la ferroviaria, y para eso León tiene una solución y una situación inmejorable.

—El ‘hub’ tecnológico del que hablaba depende del pleito entre Fundos y Unicaja.

—No creo que nadie ponga palos en la rueda a lo que significa poner en valor un espacio empresarial, de vanguardia empresa, de modernidad, vinculado a la tecnología, vinculado de la ingeniería, vinculado a los drones. Yo creo que todas esas situaciones se salvarán. La Junta, desde el primer momento en el que yo se lo plantee a Herrera, dijo que adelante. Las empresas están ahí y no creo que nadie responsable ponga la más mínima pega para que eso sea una realidad. Flaco favor estarían haciendo a León.

—Los comerciantes piden ahora que León sea ciudad de compras. ¿Qué se puede hacer?

—Yo les traslade ideas para pensar algo con el modelo Capital Española de la Gastronomía: un modelo que es unidad de acción, venta y proyección desde fuera hacia dentro; ahí estamos y creo que podemos trabajar codo con codo de la misma manera. Les he propuesto a los comerciantes la ‘night shopping’, la noche de compras, en los periodos del año que ellos quieran para estimularlo. Debemos de convertirnos en lo que ya somos para nosotros: León tienen un comercio de proximidad para los leones y tiene que serlo también para los que nos visiten. León, ciudad boutique.

—¿Qué poso ha dejado la capitalidad gastronómica en cuanto a la profesionalización?

—Hemos tenido estos años una difusión y una proyección de la ciudad sin parangón, que ha motivado que sea atractiva y que vengan visitantes; ahí está el récord de visitantes y de pernoctaciones. Pero ahí tenemos que profundizar. Todos estos hoteles y restaurantes que se están abriendo en la ciudad están marcando ya esa calidad y excelencia. En nuestro programa, llevamos una línea dentro de la escuela de hostelería municipal de excelencia para trabajar. No podemos olvidar también que León tiene que ser también un destino congresual y el Palacio de Exposiciones también va a jugar en favor de nuestro comercio.

—¿Cuál es el plan para acabar el Palacio de Congresos?

—Nuestro objetivo es hacer la envolvente y, durante el esfuerzo y el trabajo material de esa envolvente, buscar la opción adecuada para el interior y el equipamiento. Si hubiéramos seguido de la manera que inicialmente estaba prevista, hoy no tendríamos ni Palacio Exposiciones, ni de Congresos. Es un ejemplo de lo que significa una responsabilidad y una decisión política, que es priorizar teniendo en cuenta las circunstancias y las situaciones. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno.

—¿Cuál es la idea para el casco histórico?

—Vamos a poner en marcha un plan integral. Ahí tiene que convivir el ocio con otro tipo de actividad económica diaria. Hemos puesto ya en marcha un estudio del diagnóstico de situación que nos va a permitir profesionalmente tomar la estrategia adecuada con un conjunto de medidas: urbanísticas, de movilidad, de conservación patrimonial, de calidad de vida... Queremos que ese entorno se convierta en una ciudad viva las 24 horas del día. Esto es un proyecto a medio y largo plazo, no de un día para otro porque requiere entre otras cosas inversión, mucha participación ciudadana y mucha profesionalidad. El problema no son las viviendas, no es que tengamos que utilizar los locales cerrados para hacer ‘lofts’. El problema es dar utilidad y uso a esas viviendas que hoy están desocupadas por esa situación que se produce en el entorno.

—¿Cuál es la apuesta de movilidad?

—Hoy los modos de transporte en una ciudad están cambiando. Hay que adaptar la normativa y hay que adaptar también la percepción de la ciudad ante sus modos de transporte. Ese plan de movilidad tiene que tener en cuenta la realidad de una ciudad donde se va a producir la integración ferroviaria y una nueva estación de AVE, donde se va a producir la reforma de la estación de autobuses; ahí se va a crear un núcleo donde van a converger el tren, el autobús y el taxi. Vamos a mejorar la conectividad por los carriles bicis y a ampliar las zonas 30. Vamos a poner en marcha un sistema inteligente de aparcamiento y también algo que no hemos podido este mandato: un sistema moderno de bicicletas. Los leoneses tienen que ser conscientes de que una cosa es lo que uno quiera y otra cosa, en política, lo que uno pueda teniendo en cuenta también la relación de fuerzas.

—¿Cree que estos cuatro años le cierran la puerta con Ciudadanos?

—Mi planteamiento inicial era trasladar estabilidad y tranquilidad y lo hemos conseguido. No soy sospechoso no de propiciar el entendimiento, el diálogo y el acuerdo; ese es también mi objetivo a partir del día 26 sea cual sea el resultado. Yo salgo a ganar, evidentemente; yo salgo a gobernar. Quiero salir para ser alcalde de todos los leoneses y eso requiere también tener en cuenta a todos los leoneses y a la mayor parte de las fuerzas políticas que así lo quieran entender. He tenido algún problema en los cuatro años, por supuesto, pero hemos sacado proyectos adelante y desatascado situaciones enquistadas. Lo que quiero es reafirmarme en ese entendimiento con las fuerzas políticas más afines. Evidentemente, yo no voy a pactar con el Partido Socialista.

—¿Y con Cs?

—¿Por qué no?

—¿Qué fuerzas considera no afines?

—El PSOE, por supuesto, y a partir de ahí hacia la izquierda todo lo que consideren. Yo no pongo ningún cordón.

—Está diciendo usted que no con el PSOE. ¿Con quién más?

—Tengo que ser con los leoneses absolutamente sincero. Me gustaría que el resto de fuerzas políticas fueran absolutamente sinceras también. Yo digo que hacia la izquierda, no.

—¿A quién excluye?

—No excluyo a nadie, entre otras cosas por respeto a los leoneses. En mi planteamiento de gobierno de la ciudad caben todos. Entiendo que las personas que estén a la izquierda del PSOE no van a entenderse con un gobierno de centroderecha como el que yo represento. Pero a partir de ahí, pues hechos puntuales, ojalá. A diferencia de otros, yo no tengo ningún cordón sanitario; a diferencia de otros, aquí cuando estamos hablando de gobernar un ayuntamiento, hablamos de gestión y muchas veces nos podemos llevar perfectamente de acuerdo los de un extremo y los del otro porque nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de León.

—¿Quiere decir que en ese centroderecha mira hacia Cs y Vox?

—Insisto, yo no pongo ningún cordón sanitario porque creo que todos estamos dentro de la Constitución y queremos lo mejor para León. Lo que también digo a los leoneses es que quien no quiera que gobierne el Partido Socialista sabe que tiene que votar a Antonio Silván.

—¿El Ayuntamiento, la Junta y la Diputación pueden formar parte de una negociación en la que haya que ceder a unas cosas para gobernar otras?

—Yo tengo una responsabilidad aquí como alcalde y candidato y el cambio de cromos debe respetar a los electores de unas y otras circunscripciones. Desde luego, yo respeto al máximo a los leones y pido para los leones el máximo respeto. El cambio de cromos desde luego yo no lo contemplo; faltaría más.