«Voy a sacar disco con Zabriskie después del verano»

Cantante, compositor, realizador audiovisual y productor musical, estas son las profesiones que desarrolla Juan Marigorta. Este leonés ha dedicado toda su vida a la música, desde que empezó a tocar la guitarra siendo un adolescente. Con Zabriskie, su grupo, ha lanzado dos discos, y el tercero, Latitud, saldrá en pocos meses. El trabajo audiovisual lo realiza con Estudios Tripolares: produce temas musicales y también videos corporativos de empresas, entre otras ha trabajado con la Universidad Camilo José Cela y el Ministerio del Interior.

—Con Zabriskie, ¿tenéis fecha para el lanzamiento de Latitud?

—La idea era sacar el disco antes de verano, pero hablando con la compañía, acordamos que era mejor sacarlo después de verano. Los planes han cambiado un poco, pero el disco esta terminado a punto de mandar a fábrica.

—¿Producirás un videoclip con algún tema del nuevo disco?

—Sí, pero aun no lo hemos concretado, no hemos elegido la canción todavía. Aunque un video siempre funciona para apoyar un lanzamiento.

—¿Consideras que tu profesión es ser músico o productor de música?

—Bueno, es complicado definirme solo de una forma, porque luego está la producción de video. Entonces es como que me siento varias cosas a la vez. No podría hacer solo una cosa, me aburriría.

—Llevar el estudio Tripolar, ¿te quita tiempo para dedicar al grupo, Zabriskie?

— Pues sí, pero de todas formas, ahora no podríamos vivir solo del grupo, hay que pagar facturas, comer y esas cosas. Aparte tengo la suerte de trabajar en algo que disfruto mucho. Todo se mueve en un universo audiovisual donde unas cosas beben de otras.

—De los vídeos que has dirigido, ¿con cuál has disfrutado más?

—Es una pregunta muy complicada. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de la gran mayoría, bueno yo creo que de todos. Todos han sido experiencias muy chulas. Cuando hay procesos creativos en los que además se junta mucha gente, y todo el mundo quiere dar lo mejor de sí para hacer algo bueno, se crean unas energías súperinteresantes y hacen que disfrutes. Cada uno tiene sus cosas buenas. Por ejemplo el de Miami con Café Quijano fue muy especial por el hecho de ir allí. Hemos tenido también vídeos súperintensos en los que sientes que estás haciendo algo enorme. El de Aire de The Bright, puede que sea de mis favoritos por el resultado, por todo el concepto y significado que hay detrás de cada imagen.

—A la hora de grabar los discos de otros grupos, ¿sueles aconsejar sobre algún arreglo musical?

—La gente sí que suele estar abierta a lo que les pueda sugerir o aportar, precisamente porque lo entiende como algo constructivo. Aunque tú tengas una canción clara, siempre hay arreglos que pueden hacerla crecer, o no has caído que una parte queda muy larga; una visión externa siempre ayuda.

—Para unos estudios audiovisuales, ¿cuál es la mejor publicidad?

—Yo creo que el boca a boca. Me acuerdo hace muchos años cuando empecé, que leí una guía de consejos y contaba que no veía positivo invertir en publicidad de tu propia empresa audiovisual. Por lo que fuera entendí que tenía razón y nunca hice publicidad. Si que me fío del boca a boca. Con esto de las redes sociales vas subiendo los vídeos y también es una forma de promocionarse.

— El resto de los miembros de Zabriskie ¿trabaja también en los estudios Tripolares?

— No, cada uno se dedica a cosas distintas, lo que sí que tienen en común es que los cuatro están dando clases de música. Alberto, por ejemplo, es diseñador gráfico de páginas web, que también está relacionado con el ‘mundillo’.

—¿A qué músicos españoles admiras?

—Hay un montón de gente muy interesante. Desde propios compañeros de aquí de León, como Fabián. Son gente que admiro de verdad, su trabajo, su tesón y las canciones que hacen. Y luego fuera de aquí me parece muy interesante Rufus T. Firefly, me mola. También Quique González, que he trabajado con él.

—¿Y de toda la historia?

—Mi grupo favorito son The Beatles, aunque suene muy típico, pero con ellos descubrí un universo nuevo. Los descubrí de muy jovencito, cuando me dio la pasión de adolescente y empecé a tocar la guitarra.

—¿Qué opinas del fenómeno del reggaeton entre los jóvenes?

—Bueno, a mí no me hace mucha gracia, entiendo que puede tener cosas interesantes, pero creo que el nivel musical y lírico es muy bajo, es un poco la involución. Siempre ha habido músicas populares banales, pero este caso está tan masificado... Creo que cada uno tiene la responsabilidad de ser inquieto o no, de buscar música que le haga sentir. Pero yo no soy quién para juzgar.

—¿Qué metas tenéis por delante?

— Muchas, pero me resulta difícil concretar. Con el grupo, con Zabriske, llegar a un público más amplio y que nos llamen de más festivales. Y con los estudios Tripolares, seguir trabajando con grandes artistas, como hasta la fecha.