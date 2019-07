330.990 euros para los senadores sin escaño

EUROPA PRESS | MADRID

El Senado indemniza con 330.990,9 euros a 30 senadores por quedarse sin escaño en el cambio de legislatura y no tener otra fuente de ingresos, cantidad que se suma a los 8.822 euros que cobrará cada uno por los 54 días sin sueldo entre la disolución de las Cortes y las elecciones del 28-A. En el grupo de senadores que han solicitado la asignación se encuentra Esther Muñoz (Partido Popular), que ostentaba su escaño por la provincia leonesa en la pasada legislatura.

La normativa establece que la indemnización equivale a un mes del sueldo base de 2.981,9 euros por cada año que se ha permanecido en las Cortes Generales, o periodo de al menos seis meses, calculado hasta un límite de 24 mensualidades.

La mayoría de estos senadores perdió el escaño definitivamente el 28 de abril, cuando en las elecciones generales otros candidatos fueron elegidos para el cargo; la excepción son dos senadores andaluces designados por el Parlamento autonómico que dejaron el puesto en febrero.

A esta lista es posible que se sumen en las próximas semanas algunos senadores autonómicos cuyos cargos se van a renovar tras las elecciones de mayo en 12 comunidades, como Castilla y León.

Esta asignación es una especie de ‘paro’ para los parlamentarios, que no tienen derecho a una prestación por desempleo y pueden solicitar esta paga. Se cobra mes a mes y se suspende en el momento en que quien la recibe tiene otro ingreso.

El máximo, doce mensualidades

Según los datos recogidos por Europa Press del Portal de Transparencia del Senado, el senador con derecho a una indemnización más alta es el socialista andaluz José Caballos, que puede cobrarla durante doce mensualidades, lo que suma 35.782,8 euros.

A otros dos les corresponde recibirla durante siete meses, 20.873,3 euros en total cada uno de ellos: el ‘popular’ Juan Represa y el regionalista navarro Patxi Yanguas. Una más, María Eugenia Iparragirre, del PNV, puede cobrar durante seis meses -17.891,4 euros- y la ‘popular’ María Rosario Soto, con 11.927,6 euros que equivalen a cuatro mensualidades.

El grueso de los beneficiarios, 25 en total, tiene derecho a cobrar tres mensualidades por los tres años que ha permanecido en el escaño, hasta los 8.945,7 euros.

Entre ellos hay 16 senadores del PP que han solicitado esta indemnización, partido que perdió la mayoría absoluta en la Cámara Alta hace solo tres meses, entre los que está la leonesa Esther Muñoz. En la misma situación están tres senadores del PSOE, una ex de Podemos, la senadora de Foro Asturias, la de Nueva Canarias y otro más de Coalición Canaria.

Sueldo sin actividad

Los senadores que fueron elegidos el pasado 28 de abril comenzaron a generar sueldo la misma noche electoral, aunque desde entonces no han tenido ninguna actividad porque se está a la espera de la formación de Gobierno. Sólo se han celebrado seis reuniones de la Mesa, formada por siete senadores con el presidente Manuel Cruz a la cabeza, y otras dos de la Junta de Portavoces.

Hoy por hoy no se ha puesto en marcha ninguna comisión ni está constituida la Diputación Permanente, que es el órgano que da continuidad al Senado en vacaciones o cuando están disueltas las Cortes. Según ha anunciado la presidencia, este órgano se constituirá el 24 de julio, después del primer debate de investidura de Pedro Sánchez, y las comisiones, el 31.

Al no haber comisiones, no hay designados todavía portavoces de área ni miembros de las Mesas que dirigen esos órganos, por los que se cobra complemento mensual que no se está por tanto generando. El sueldo mientras tanto de un senador raso de fuera de Madrid es de 4.901,53 euros y el de los de la capital, de 3.897,37 euros.