¿A qué hora es la votación de investidura de Pedro Sánchez de hoy?

Pedro Sánchez afronta la votación decisiva para su investidura como presidente del Gobierno hoy jueves 25 de julio, previsiblemente hacia las 14.30-15.00 horas.

La primera votación del debate, el pasado martes, se saldó con derrota para el líder del PSOE, que solo obtuvo 124 'síes' (los 123 diputados socialistas y el del Partido Regionalista de Cantabria), por 52 abstenciones (Unidas Podemos excepto Irene Montero, PNV, Bildu y Compromís) y 170 'noes' (PP, Ciudadanos, Vox, ERC, Junts per Catalunya y otras fuerzas minoritarias, además de Irene Montero).

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha citado a los diputados para hoy a las 13.30 horas. La sesión comienza con un breve debate, al que seguirá la segunda votación de investidura, que en ningún caso podrá empezar antes de las 14.25 horas porque es obligado que transcurran 48 horas desde la primera.

MÁS 'SÍES' QUE 'NOES' EN LA VOTACIÓN DECISIVA

La votación decisiva para saber si Pedro Sánchez resulta investido presidente del Gobierno empezará hacia las 14.30-15.00 horas, de acuerdo con las previsiones. En ella, el líder del PSOE solo necesita obtener más 'síes' que 'noes'.

PP, Ciudadanos, Vox, Coalición Canaria, Navarra Suma y Junts per Catalunya tienen previsto rechazar la investidura, lo que totaliza 155 votos. Por tanto, y siempre que no haya más adhesiones al bloque del 'no', el candidato socialista precisa al menos 156 'síes'. Para llegar a esa cifra, Pedro Sánchez necesita en todo caso el voto afirmativo de Unidas Podemos.

En esta ocasión, la portavoz de esta fuerza política en el Congreso, Irene Montero, podrá votar por vía telemática hasta cinco minutos antes del comienzo de la tercera jornada del debate de investidura en el Congreso.