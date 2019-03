Abascal replica a Aznar y vuelve a llamar «derechita cobarde» al PP

Numerosos dirigentes de Vox han reaccionado a los ataques del expresidente del Gobierno José María Aznar y han insistido en sus críticas a los ‘populares’, subrayando que «los valientes» votarán al partido liderado por Santiago Abascal en las elecciones generales del próximo 28 de abril y la «derechita cobarde» optará por el PP. En un mitin celebrado el miércoles en Valencia, Aznar llamó a no dividir el voto del centro-derecha y advirtió de que, mirándole a la cara, nadie se atrevería a tildar al PP de «derechita cobarde» -calificativo utilizado habitualmente por Vox para hablar de los ‘populares’-. «La derechita cobarde que ha preservado el nefasto legado de (el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez) Zapatero», ha replicado Abascal en su cuenta personal de Twitter tras conocer las palabras del que fuera líder del PP. Pero además, Abascal ha atacado la oferta del actual presidente de los ‘populares’, Pablo Casado, al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para hacerle ministro de Asuntos Exteriores. «Un señor que no cree en la soberanía de España y quiere disolverla en una federación internacional», ha avisado. También la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, cree que las palabras de Aznar no dejan en buen lugar a Casado, al que trata «como a un hijo que necesita protección».