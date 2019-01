Abascal solo tiene respuesta para "viva España"

A juzgar por las contestaciones a algunas de las preguntas que le fueron planteadas al líder de Vox, Santiago Abascal, durante el desayuno informativo al que acudió el pasado lunes en el Club Siglo XXI, parece que solo tiene respuesta a un tema: "¡Viva España!".

Después de su conferencia, Abascal se sometió a las preguntas que le plantearon algunos de los asistentes al acto. Fueron preguntas sobre manipulación de embriones, salarios de los inspectores de Hacienda, medidas para atraer a empresas del Reino Unido o sobre licencias de edificación.

"No he reflexionado" sobre ello, es "algo en lo que no he pensado más de cinco segundos" o "anda que si contesto a esto..." fueron sus contestaciones a las inquietudes del público.

Sin embargo, al final de una de las preguntas, el interrogador acababa con "un abrazo, ¡viva España!". "Pues viva España, porque eso no puede quedar sin respuesta", soltó Abascal.

TRANSCRIPCIÓN

Estas son las preguntas y las respuestas de Abascal:

P: ¿Y las manipulaciones de embriones?

R: La verdad es que no tengo mucho conocimiento sobre ello.

P: ¿Cree que hay que impedir que los inspectores de la Agencia Tributaria cobren más en función de lo que recauden?

R: Pues es algo de lo que no he reflexionado hasta ahora que me lo preguntan.

P: Macron enFrancia ha aprobado una ley para la reducción de impuestos para atraer a las grandes empresas de la City. Si fuera presidente, ¿qué haría usted? Y remata, un abrazo, viva España.

R: Pues viva España, porque eso no puede quedar sin respuesta, pero lo otro sí que va a quedar sin respuesta, creo que no es responsable que yo aventure una contestación sobre algo en lo que no he pensado más de cinco segundos.

P: Tengo una pregunta para Rocío Monasterio, pero bueno, se la traslado a usted: medidas para simplificar las licencias de edificación.

R: Pues yo se la trasladaré a Rocío Monasterio y trataremos de darle una respuesta personalizada. Anda que si contesto esto...jeje