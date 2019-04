Acaba un temporal con récord de lluvias en Valencia

efe | valencia

El temporal de lluvia y viento que ha afectado a la Comunitat Valenciana esta Semana Santa ha finalizado ayer tras dejar registros históricos de lluvia, como los 302 litros por metro cuadrado en solo 24 horas en Xàbia (Alicante), y el anuncio del Consell de ayudas para los municipios afectados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que no hay ya activo ningún aviso meteorológico en la Comunitat, donde este lunes de Pascua, festivo en toda la región, ha seguido lloviendo en el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante, con menos intensidad que la jornada anterior aunque de forma persistente. No obstante, el viento del este de origen marítimo, que ha provocado el temporal de los últimos días, ha sido sustituido por el viento terral del oeste y suroeste flojo a moderado. Según Aemet, en Xàbia, donde el lunes ha seguido lloviendo de forma persistente y con intensidad moderada, se han acumulado ya 302 litros en 24 horas, mientras que en la ciudad de Alicante este es el tercer abril más húmedo, con 124,8 l/m2 acumulados, por detrás de los 144,4 de 1946 y los 128 de abril de 1954. El director general de la Agencia de Seguridad y Repuesta a las Emergencias de la Generalitat, José María Ángel, ha anunciado tras reunirse con el alcalde de Xàbia que el próximo pleno del Consell aprobará un decreto para facilitar ayudas a los ayuntamientos afectados por el temporal de lluvias, viento y fenómenos costeros de esta Semana Santa. El Consorcio de Bomberos de Alicante ha recibido desde anoche alrededor de 300 avisos de intervención en la zona de La Marina Alta, especialmente en Dénia y Xàbia, y ha recomendado durante varias horas a la población que no salga de sus casas «salvo en caso de extrema necesidad».