La acusación de la Fiscalía contra los líderes del 'procés', en 15 frases

La Fiscalía ha elevado el "procés" a un golpe del Estado que se consumó el 27-O con la proclamación de la independencia y la derogación de la Constitución tras recurrir a una "violencia suficiente", que dio lugar a "una insurrección", de la que ha responsabilizado a todos los acusados por rebelión.

Éstas son las frases más significativas del informe final que han expuesto ante el tribunal los cuatro fiscales del caso.

JAVIER ZARAGOZA

1/ "Fue un golpe de Estado que a juicio de Hans Kelsen es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales".

2/ "No se persiguen ideas políticas. La razón es ni más ni menos que haber intentado liquidar la Constitución".

3 / "Era en definitiva un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público, por eso no puede ser una sedición (...) La rebelión no necesita ni violencia grave ni violencia armada".

4 / "No les pido que renuncien a sus convicciones, ni que renuncien a sus ideales: tienen todo el derecho, esto es una democracia. No los pueden imponer, eso sí, no nos impongan proyectos políticos por cauces antidemocráticos y utilizando métodos ilegales, vías de hecho y la violencia en determinados momentos del proceso".

FISCAL JAIME MORENO

5/ "No cabe decir que estamos ante unos hechos que provocaron 93 heridos. No, estamos ante unos hechos que provocaron 1093 heridos".

6/ "No se puede disfrazar de protesta estos hechos. Era un acto de obstaculización intimidante y violenta a esa investigación judicial que les llegaba al corazón de lo que era la organización" del 20-S.

7 / "El fiscal estima que todos ellos eran conscientes, no de que hubiera posibilidad de enfrentamientos, no, de que era seguro que iba a haber enfrentamientos".

8 /"Desde el día 19, y especialmente el 1 de octubre, hubo violencia: fue la suficiente para los objetivos que se habían trazado. Sin violencia física no hubiese sido posible cruzar caminos necesarios en esa hoja de ruta. Los acusados sabían que esto comportaría enfrentamientos y los admitieron antes de abortar la vía unilateral, y además llamaron a la ciudadanía a enfrentarse".

FISCALA CONSUELO MADRIGAL

9 / "Así es como actúan las organizaciones criminales y les resulta muy sencillo hacerlo cuando ocupan las principales administraciones en una comunidad autónoma".

10 / "El inmenso derroche de fondos públicos no solo perjudicó a la hacienda publica española y catalana, sino que fue un execrable ataque al Estado democrático social y de derecho".

11 / "Que la Generalitat no se haya personado para defender sus derechos es una evidencia escandalosa del control que el entorno de los acusados sigue ejerciendo sobre la administración catalana".

12 / "Maniobras de encubrimiento de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la Generalitat catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo" (en referencia a la negativa de la Generalitat a pagar determinadas facturas).

FISCAL FIDEL CADENA

13 / "La violencia da lugar el 3 de octubre a la aparición del rey, que hizo un llamamiento a respetar el orden constitucional, no el orden público".

14 / "Hay un levantamiento y una insurrección contra los cimientos del Estado democrático que es evidente".

15 / "El 27 de octubre se consuma la proclamación de independencia. La Constitución queda derogada de hecho y de derecho en Cataluña".