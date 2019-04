Álvarez de Toledo: "No hay una organización de machos que se dedique a matar a mujeres"

Cayetana Álvarez de Toledo ha replicado este jueves las palabras de Sánchez en los debates televisivos, a los que refirió a ella por sus polémicas declaraciones en cuanto a que "el silencio no es necesariamente un no" en las relaciones sexuales durante su conferencia en el Foro Primera Plan@ de El Periódico de Catalunya. "Basta ya de instrumentalizar el dolor de las victimas y de las mujeres. La violencia de pareja no es un crimen político. No hay una organización de machos que se dediquen a matar a mujeres", ha proclamado, y ha proseguido comparándolo con el terrorismo yihadista y la banda terrorista ETA: "No hay una organización que dice 'matemos a mujeres' por el hecho de ser mujeres, como sí hay organizaciones que dicen 'matemos a infieles', 'matemos a españoles'. Las hubo en el País Vasco y aquí en Cataluña. La violencia contra las mujeres no es política, no es ideológica", ha añadido.

La candidata del PP por Barcelona también ha querido sacudirse el señalamiento por haber votado en distintas ocasiones en el mismo sentido que EH Bildu en el parlamento autonómico, una herramienta que usó el candidato socialista, Pedro Sánchez, ante las acusaciones de Pablo Casado y Albert Rivera de haber "pactado con golpistas, proetarras y batasunos". "La mar de limpias están nuestras manos. Nunca hemos ido a mendigar a [Arnaldo] Otegi. Nunca nos hemos sacado una foto como la de Mendía cocinando con él y nunca aceptaríamos ese millón de votos para ser presidente", ha enfatizado.

Y ha vuelto a cargar contra el líder del PSOE por los indultos a los procesados por el 1-O, extremo en el que se esforzó la derecha durante los debates televisivos. "El señor Sánchez que tiene una relación con la verdad más bien fácil. No fue capaz de mentir ligeramente y decir que no les va a indultar. No fue capaz de decirlo, ni para quitarse un problema de encima, y eso da a entender hasta qué punto forma parte sustancial de su proyecto político", ha entonado. A su parecer, el socialista "con un indulto a los independentistas busca su propio indulto, por lo que ha hecho en nueve meses y lo que pretende hacer en los próximos".

Álvarez de Toledo ha repasado lo que a su juicio son las "anomalías del procés: un "asalto a la democracia", "una persona al frente de la Generalitat que no pasaría un mínimo examen elemental de comportamiento democrático", "una utilización evidente y flagrante de los medios públicos de comunicación para humillar y maltratar a más de la mitad de los catalanes", "una ocupación del espacio público por el separatismo" y "zonas de Cataluña en las que no hay libertad". "La violencia siempre es contra los constitucionalistas. Que quede claro que no hay dos bandos equiparables", ha apostillado.

A preguntas de un lector de este diario sobre el proyecto del PP para los 2 millones de independentistas, la popular ha respondido: "Les digo que mediten. Para empezar: ¿Por qué no quieren vivir con otros españoles? La única respuesta es por xenofobia, porque no les gustan los otros españoles. Lo que es grave y grueso es querer convertir a tus vecinos en extranjeros", ha resuelto.



