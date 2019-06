Anonymous Catalonia reivindica el 'hackeo' al correo del juez Marchena

El colectivo Anonymous Catalonia ha reconocido este domingo haber accedido "por pura casualidad" al correo electrónico del presidente del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, y al de otros magistrados de la causa, tras la alerta del CNI el sábado del "intento de 'hackeo' masivo" a las cuentas profesionales y personales de 'e-mail' de los jueces. No obstante, los piratas informaticos negaron que hubiesen hallado información relativa al juicio del 1-O, que está pendiente de sentencia.

Los 'hackers' de Anonymous Catalonia publicaron en Twitter varias capturas de pantalla del correo del juez Marchena y aseguraron que la contraseña de la cuenta responde al nombre "de alguien querido" por el magistrado y ese código, junto al de otros jueces, figura en una base de datos de más de 9.000.000.000 de contraseñas filtradas en el pasado que es "accesible a cualquiera".

Nos gustaría decir que la sentencia no está escrita, pero no lo podemos saber, ya que Marchena no usa su cuenta profesional para eso, no hay NI UNA SOLA referencia a la causa 20907/2017 en todo su correo... (que cada uno haga sus deducciones 🙄) pic.twitter.com/NACuXTX98r