Arrimadas avisa desde el pueblo de Puigdemont que Sánchez promoverá indultos

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, advirtió ayer desde Amer, el pueblo natal del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que el PSOE acude a las urnas el 28-A con la idea de «volver a pactar con los separatistas para darles el indulto» en caso de que la sentencia del juicio del ‘procés’ no sea absolutoria. Una hipótesis que en las filas liberales seguirán explotando y que utilizarán como ariete contra Pedro Sánchez en la campaña electoral.

Ciudadanos inicia la cuenta atrás hacia el 28 de abril presentándose como la única formación que no pactará con los nacionalistas, porque tanto el PP como el PSOE lo han hecho en el pasado. «Tenemos una oportunidad de dejar atrás el ‘sanchismo’ y el bipartidismo. No se trata de cambiar a Sánchez por el PP, se trata de iniciar una nueva etapa», remarcó Arrimadas.

La también líder de la oposición en el Parlamento catalán acudió junto a un grupo de diputados y militantes de Ciudadanos a este pueblo de Gerona para retirar lazos amarillos. Allí fueron recibidos por una treintena de vecinos a gritos de «fuera, fuera», mientras la comitiva naranja aplaudía y respondía gritando «libertad, libertad». Ante los abucheos, Arrimadas reafirmó que su partido «no renunciará a ningún palmo de Cataluña ni de España».

Sobre la manifestación que los partidos y entidades independentistas convocaron ayer en Barcelona con el lema ‘El derecho a la autodeterminación no es un delito’, Arrimadas criticó que «algunos se creen que la justicia se tiene que hacer en las plazas o en los parlamentos».

«Son los tribunales los que van a decidir si hay delito o no, van a ser los jueces, no los políticos, Òmnium o la ANC», indicó Arrimadas, que señaló que no quiere «ni pensar en la República imaginaria que querían montar, donde Puigdemont elegía a los jueces a dedo y la ANC y Òmnium hacían los juicios en la calle».