Un asesinato levanta a un barrio contra un clan de Vallecas

a. a. | madrid

Una pelea el pasado domingo en el barrio madrileño de Vallecas a cuenta de unos perros desencadenó el asesinato de un hombre de 64 años y tres noches de protestas consecutivas frente a la casa de la familia del sospechoso del crimen. Francisco D. C. recibió una cuchillada en el cuello cuando trataba de proteger a su hijo, que también resultó agredido. Entre 200 y 300 personas se han concentrado a lo largo de estas jornadas ante la vivienda, ante la que han lanzado objetos y han realizado pintadas. Los dueños de la casa son conocidos como ‘los Visita’ y regentan una negocio de venta ambulante de fruta. Se trata de un matrimonio con catorce hijos. Los manifestantes llegaron a prender fuego a un camión de su propiedad el pasado martes y los antidisturbios tuvieron que intervenir el miércoles para que no ardieran también unas telas situadas junto al domicilio de la familia. Uno de los vecinos acudió al lugar armado con una motosierra arrancada. Que se vayan El objetivo de los vecinos es doble. Por un lado que se entregue el ‘Yaki’ -uno de los hijos del matrimonio- al que apuntan como autor del asesinato. Fuentes de la investigación han eludido hasta el momento fijar las sospechas sobre ningún miembro de la familia aunque podrían tener identificado al autor de la agresión. Por otro, que ‘los Visita’ abandonen el barrio, uno de los más humildes de la capital. «Hacen hogueras y se creen los dueños de la calle. Si pasas por su lado, tienes que andar con mil ojos de que no te vengan a hacer nada», según declaró una de las vecinas al diario ‘ABC’. Los manifestantes exigen a las autoridades una mayor vigilancia policial y aseguran que no cesarán las protestas hasta lograr sus objetivos.