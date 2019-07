El Ayuntamiento llevará Madrid Nuevo Norte al Pleno de julio para desbloquear la operación

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han anunciado este jueves que llevarán el proyecto de Madrid Nuevo Norte al Pleno de julio para "desbloquear" la operación de "manera inmediata".

Este pasado miércoles mismo Almeida señalaba que confiaba en llevar la aprobación del proyecto al pleno de septiembre dado que no daba tiempo a hacerlo durante este mes de julio. "Espero llevarlo en el mes de septiembre para su aprobación definitiva", declaraba.

El regidor ya ha explicado que van a mantener el proyecto que dejó acordado el Ministerio de Fomento, los propietarios de DCN y el Ayuntamiento de Madrid capitaneado por Manuela Carmena, que "ya cuenta con el visto bueno preliminar de la Comunidad". "Hay aspectos que se pueden mejorar pero hay que primar un acuerdo tras 25 años" de parón, apostilló.

Este jueves, sin embargo, han salido Almeida y Villacís para anunciar que se intentará aprobar este mismo mes. Lo han hecho en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que han estado respaldado por la portavoz del Ejecutivo, Inmaculada Sanz; y los delegados de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes; el de Economía, Miguel Ángel Redondo, y el de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte.

LAS OBRAS

Almeida ha avanzado que el inicio de las obras podría producirse "en 2020 o 2021" y generar 200.000 empleos directos. "Somos el gobierno del desbloqueo", ha declarado Villacís, por su parte, que ha explicado que se ha constituido un grupo de trabajo para sacar adelante el proyecto y poder llegar a tiempo a la comisión del ramo del próximo miércoles y del Pleno posterior. "Se demuestra que cuando quieres sacar las cosas adelante, las sacas", ha manifestado.

La vicealcaldesa ha insistido en que el Gobierno municipal (PP y Ciudadanos) han conseguido "desbloquear en un mes" la operación, como ya hicieran "con las cocheras de Cuatro Caminos". En este punto, el concejal de Más Madrid José Manuel Calvo ya aclaró que ese plan para las Cocheras es el tramitado por su grupo y que "no se aprobó (en la anterior legislatura) por que faltaba el informe ambiental (que tiene que elaborar la Comunidad)" que llegó la semana anterior al anuncio del actual Ejecutivo.

Almeida ha confirmado que aún no se han puesto en contacto con la oposición pero que confía en cosechar unanimidad en torno al proyecto porque es "una operación de ciudad" que cuenta con el respaldo del Ministerio de Fomento. "Apelo a la responsabilidad de todos los grupos. No hay excusas para votar a favor de Madrid Nuevo Norte. Tengo la esperanza de conseguir un acuerdo por unanimidad porque es una operación de futuro para la internacionalización de Madrid y espero que no haya ningún grupo que ponga palos en las ruedas", ha lanzado.

EL INFORME DE LA COMUNIDAD

Villacís, a su vez, ha añadido que el que se elevará al Pleno "no es el proyecto de este gobierno" pero no por eso lo bloquearán, aunque tenga "mucho recorrido de mejora". Sí que ha declarado que al proyecto dejado por Ahora Madrid "le quedaban muchos flecos". La Comunidad remitió al anterior Ejecutivo una serie de indicaciones a modificar, indicaciones que llegaron a Cibeles la misma semana de las elecciones municipales.

En este sentido, el alcalde ha subrayado que la idea no es modificar el proyecto anterior porque no son "un gobierno sectario". "El anterior Gobierno (de Ahora Madrid) estuvo en la misma situación que éste, con un plan parcial para desarrollar la operación Chamartín y podían haberlo llevado al primer pleno y ahora mismo ya habría oficinas y vivienda. Este equipo ha optado por otra solución, que es la de la responsabilidad institucional. No podemos alargarlo como ellos y optamos por desbloquearlo", ha indicado.

Después será la Comunidad la que tendrá que dar el visto bueno y confía en "un ok lo más rápido posible por colaboración institucional".