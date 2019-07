Borrell niega que su futura responsabilidad le dé más fuerza para combatir el independentismo

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones y próximo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha negado este miércoles que su futura responsabilidad le dé más fuerza para combatir el independentismo desde el ámbito internacional.

En una entrevista en Cadena Ser Catalunya, ha argumentado que "el representante de la UE para política exterior y de defensa no se ocupa de los problemas internos de los estados".

"No me gusta nada ser el demonio de nada, y le aseguro que desde el punto de vista humano y personal he manifestado mis opiniones, supongo que tengo el mismo derecho que los demás. No ha sido siempre fácil ni agradable, pero pienso que hay que hacerlo", ha dicho requerido por sus opiniones vertidas sobre el movimiento soberanista.