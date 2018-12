Buch quiere investigar al mosso que respondió a un CDR "¡La República no existe, idiota!"

El 'conseller' de Interior, Miquel Buch, ha criticado la mañana de este lunes la respuesta que un mosso dio a un CDR durante las protestas del viernes en Barcelona. El agente le espetó: "¡La República no existe, idiota!" Lo ha asegurado en RAC-1: "Un mosso no debería decir idiota a un manifestante. No debería ser normal. Se debe investigar y actuar", ha dicho concretamente.

Los hechos sucedieron por la mañana del viernes, durante las manifetaciones que tuvieron lugar por la celebración del Congreso de Ministros en la Llotja de Mar de Barcelona.

La respuesta del mosso vino precedida por un diálogo entre ambos en el que se iban increpando el uno al otro, y ha corrido como la pólvora en las redes sociales. "¿Tú no eres funcionario como yo? Pues no defiendas a estos hijos de puta", le dice el mosso al CDR, un agente rural, para que respete la distancia que estaban tratando de mantener. "Yo defiendo la República", le contesta el independentista, ante lo que el mosso estalla: "Qué república ni qué cojones". "La República no existe, idiota".

Mosso de la Brimo vs. Guarda Forestal

- Tu ets un funcionari com jo o què? Doncs defensa’m a mi i no a aquests fills de puta

- Jo defenso la República

- Quina República ni què collons!

Aquest és el nivell pic.twitter.com/I5ZKydKy7l — Eudald Font i Rica (@EudaldFontiRica) 21 de diciembre de 2018

Respecto al operativo policial el 'conseller' lo ha calificado de exitoso "porque se evitó que se pudiera saltar el cordón policial para llegar más cerca de la Llotja de Mar". También se ha referido a otras críticas por la actuación policial: "Ni al 'conseller' de Interior ni a la policía le gusta hacer uso de la fuerza. Si se intenta atacar y saltar el cordón, la policía debe actuar con fuerza. En Barcelona y en cualquier otro país del mundo. Y si se tiran objetos contundentes, vallas o pirotecnia contra la policía, los agentes deben actuar", ha asegurado.