El Congreso suspenderá a los presos independentistas: El PSOE dice que no pueden ejercer

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha señalado este martes que ve "obvio" que los presos independentistas no pueden ejercer el cargo como parlamentarios y serán suspendidos por la Mesa del Congreso.



"La suspensión es obvia, evidente, está claramente contemplado en el reglamento del Congreso", ha indicado Calvo en declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, sobre la situación que atraviesan el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers presos Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, que han recibido permiso del Tribunal Supremo para participar en el acto de constitución de las Cortes



Sobre esta situación, en otra entrevista en RNE, Calvo ha recalcado que están encausados y eso "solo tiene una lectura". "No pueden ejercer su cargo. En ese sentido hay un articulo en el reglamento del Congreso que lo dice con claridad. Lo dirá con toda claridad el Supremo", ha señalado.



Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno en funciones ha asegurado que en la composición del Congreso en la XIII Legislatura "no viene a cuento" que Junqueras protagonice un saludo con Pedro Sánchez después de que ERC vetara a Miquel Iceta para ser designado senador por el Parlament, impidiendo que fuera el presidente de la Cámara Alta.



Después de la tensión generada entre ambos partidos la pasada semana a cuenta de la designación de Iceta, Carmen Calvo ha explicado en una entrevista en RNE que Esquerra perdió la oportunidad de ayudar a "la vida constructiva", por lo que se ha cuestionado para qué sirve que ahora Junqueras salude a Sánchez.



No obstante, Calvo no ha negado que se pueda producir esta imagen, que desde las filas de Esquerra han insistido que buscarán, ya que el presidente del Gobierno es una persona "educada" y lleva "con honor" su cargo.



Sobre la situación de los diputados presos, la vicepresidenta ha puesto en valor que está fundamentada al Derecho y dice que España es una democracia "plenísima". "Tenemos las mismas garantias que Francia, Alemania o Inglaterra", ha recalcado, respondiendo a las críticas de PP y Ciudadanos sobre el hecho de que los presos separatistas hayan recibido permiso para sentarse en su escaño.



Gobierno de coalición

Por último, sobre la posibilidad de que el PSOE confeccione un Gobierno de coalición con Podemos, Calvo ha evitado pronunciarse asegurando que no hará "pronósticos". Eso sí, ha señalado que Sánchez está "pensando escenarios" y ha recalcado que ella estará a disposición de lo que decida el presidente.