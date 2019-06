Calvo descarta nuevas elecciones: "No nos entra en la cabeza"

La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha dejado claro este lunes que el Gobierno no contempla la repetición de elecciones y ha criticado a los partidos que priman sus propios intereses frente a los de España.

En este sentido, ha reiterado la apelación a todos los grupos para propiciar la investidura de Pedro Sánchez por no haber ninguna otra alternativa posible y ha criticado que en la composición de los ayuntamientos haya partidos que gobiernan con dos concejales frente a quien ha ganado las elecciones: "es difícil que los ciudadanos se sientan identificados con esa alcaldía".

Calvo, que ha realizado estas declaraciones durante la inauguración, en Santander, de un curso patrocinado por el Ministerio de Igualdad, respondía a la pregunta de si el Ejecutivo ve riesgo real de tener que repetir las elecciones porque sea imposible la investidura.

"No lo contemplamos, no nos entra en la cabeza que eso vaya a ocurrir", ha exclamado la número dos del Ejecutivo, recordando acto seguido que "los españoles han votado cuatro veces en 28 días" y que en esas cuatro ocasiones "han dejado claro que las mayores responsabilidades" se las atribuyen al PSOE.

"Los ciudadanos nos han entregado este mandato y con este mandato tenemos que poner todos lo mejor que podamos para que los ciudadanos pasen el periodo del verano sabiendo que tienen ya el gobierno de España trabajando", ha insistido la vicepresidenta.

"NO HAY ALTERNATIVA"

Por ello y dado que considera que "no hay alternativa", ha apelado al resto de partidos políticos a construir y no destruir. En su opinión, los ciudadanos no se equivocan, han votado como han querido y lo han hecho de manera "libre y completamente certera".

Según Calvo, los elecciones han elegido "de manera muy fina lo que han considerado oportuno" en cada una de las cuatro elecciones que ha habido entre abril y mayo y los ciudadanos "se merecen" que los políticos sean capaces de afrontar esta situación con "madurez".

Sin embargo ha admitido que al Gobierno le preocupa que "algunos jueguen con los intereses de su partido antes de que con los intereses de España", pese a que, ha dicho, la investidura debería ser una "consecuencia lógica" dado el resultado electoral.

"Si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para constituir los ayuntamientos y pronto las CCAA, deberíamos ser capaces muy pronto de tener la investidura del presidente Pedro Sánchez, con un Gobierno activo y con plenitud de funciones", ha recalcado.

En este sentido, ha reiterado la urgencia de contar con un Ejecutivo lo más pronto posible por varios motivos. Uno, porque "no hay alternativa" y otro, por los intereses de España ya que en la UE están esperando a que España tenga un Gobierno "a pleno rendimiento".

ERC ANTE LA INVESTIDURA

En cuanto a la actitud que pueda tener ERC ante la investidura de Pedro Sánchez después de la decisión del Tribunal Supremo de no dejar que Oriol Junqueras acuda a recoger su acta como eurodiputado, Carmen Calvo ha precisado que no había hablado con ERC.

No obstante, ha advertido a esta formación política que "en un Estado de derecho los autos del Tribunal Supremo se acatan" y ha vuelto a reiterar que "cada grupo parlamentario va a tomar su decisión responsablemente, de si construye para que haya gobierno aunque luego hagan una oposición contraria a un gobierno socialista o quien decide devolver el problema a los ciudadanos, problemas que los ciudadanos no tienen porque ya se han pronunciado".

Según Carmen Calvo, este es un "dilema muy interesante" en el que se verá si los grupos políticos son capaces de entender que los ciudadanos han dicho, porque estos ya hicieron su trabajo y ahora les toca a los políticos "colaborar para que el Gobierno posible, el del PSOE, se forme pronto".

"Nunca habíamos tenido una situación como esta, es una prueba de madurez de la política española y de los que vayan a tomar las decisiones", ha reiterado.

FRAGMENTACIÓN POLÍTICA

Carmen Calvo también ha respondido a la preocupación mostrada por el Gobernador del Banco de España advirtiendo de que la fragmentación política puede restar en lugar de sumar. En opinión de la vicepresidenta, la fragmentación se llama "democracia" ya que la sociedad ha evolucionado desde dos grandes partidos a una situación más plural.

Para la número dos del Ejecutivo, la política tiene que aprender a manejar el hecho de que las sociedades ahora sean más plurales y actuar con "más inteligencia", ser más cooperativa y madura a la hora de hacer el trabajo, que ahora se presenta más complejo. Por ello, considera que no vale decir a los demás grupos políticos "haz tú el trabajo", sino que se trata de pensar en que los ciudadanos van a juzgar a los partidos en función de si deciden construir o destruir.

La vicepresidenta ha vuelto a cargar contra el PP y Ciudadanos por hacer "concesiones" a la ultraderecha y dejarse arrastrar por ésta. En su opinión, la situación es "inquietante" porque la mayoría de la sociedad no está en los extremos, sino en las zonas intermedias y porque los partidos de derechas, dice, no están combatiendo algunos mensajes de la ultraderecha. En este sentido, ha hecho referencia al concepto de 'violencia de género' que, ha argumentado, la ultraderecha quiere desmontar a pesar de ser un concepto recogido en las sentencias internacionales.