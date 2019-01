Carmen Calvo defiende a Pepu Hernández: "Compite y gana"

Esta forma Señora Calvo no es la nuestra la de los socialistas de antes los que corrieron delante de los grises, los que consiguieron hacer un partido de la clase trabajadora de la clase media. Siempre fui militante y al ver tanto enchufe me borre de militante poro no puedo votar a otro No se puede llegar amarrar la vicepresidencia sin saber de donde salio y escoger a quien lo único que hizo fue entrenar como deportista al Presidente, Pare los cargos importante hay que escoger los mejores pero dentro del partido (dejemos los enchufados) No me diga que en Madrid no hay buenos socialistas, abunda y muchos y sin ningún cargo defienden lo suyo el socialismo. TOME NOTA