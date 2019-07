Carmena considera que el 1-O impulsó "un nacionalismo español exacerbado" que aupó a Vox

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha señalado este martes que "tomar decisiones contrarias a la naturaleza de la ley es negativo" y que "el referéndum ilegal" del 1 de octubre "generó un nacionalismo español exacerbado" del que beben organizaciones de extrema derecha como Vox.

En una entrevista en Rac1, Carmena ha afirmado que alertó personalmente tanto al expresidente catalán Carles Puigdemont como a su entonces exvicepresidente Oriol Junqueras de que "era una equivocación empeñarse en hacer un referéndum ilegal".

Por el contrario, ha dicho que el discurso del Rey del 3 de octubre -dos días después de las votaciones-, aunque pudiera ser "no afortunado", no contribuyó al auge de Vox, como tampoco lo ha hecho en su opinión Podemos.

La que fuera candidata de Más Madrid a la alcaldía de la capital española en las últimas elecciones municipales ha dicho que los independentistas encarcelados "no son presos políticos, en absoluto", aunque ha criticado el uso de la prisión provisional tanto en esta como en la mayoría de ocasiones, ya que debería existir "solo en los casos más excepcionales". "No es bueno. La prisión provisional siempre debe ser excepcional y cuando no es excepcional es un enorme riesgo", ha indicado.

No ha querido posicionarse sobre si los encausados cometieron un delito de rebelión, pero sí ha sostenido que "el diálogo hay que hacerlo siempre, independientemente de que la sentencia sea en un sentido o en el otro".

Carmena se ha mostrado segura de que "el conflicto catalán se va a resolver" a pesar de que puede "tardar tiempo", pues ha recordado que en España se ha logrado incluso superar el terrorismo de ETA. Aunque eso sí, "nunca un problema complejo puede tener una respuesta sencilla", ha avisado.