La carta de Sánchez y otras mentiras en el debate de Atresmedia

EL PERIÓDICO ha comprobado, como viene haciendo a lo largo de la campaña electoral, las afirmaciones de los candidatos al 28-A, en este caso en el debate de Atresmedia de este miércoles. Todos los aspirantes dieron datos falsos.

"PP y Cs hacen listas negras de empleados en Andalucía"

Pedro Sánchez

Candidato del PSOE a la Moncloa

En el debate de Atresmedia, el presidente del Gobierno enseñó una carta que están recibiendo médicos, psicólogos y trabajadores sociales que luchan contra la violencia de género en Andalucía en la que se les piden datos personales. Según su versión, la misiva responde a la voluntad del PP y Cs de hacer "listas negras" de empleados de la Junta. En realidad, la carta tiene su origen en una petición de un particular que usó la solicitud de Vox para intentar obtener los nombres y apellidos de los profesionales que trabajan en las unidades contra la violencia machista para "depurar casos ideológicos". A esta petición se sumaron otras seis en el mismo sentido. La Junta de Andalucía dio traslado de estas reclamaciones a los empleados del área de Menores de la Consejería de Justicia y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla y a los de Familia y Violencia de Género para que alegaran en un plazo de 15 días. Es decir, en ningún caso PP y Cs impulsan las supuestas "listas negras".

"España está ocho puntos por debajo de la presión fiscal media en la Unión Europea"

Pablo Iglesias

Candidato de Unidas Podemos a la Moncloa

Si bien los últimos datos de Eurostat, publicados en noviembre del 2018 y referentes al ejercicio del 2017 confirman que la presión fiscal en España se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea (UE), no es cierto que la variación sea de ocho puntos. La presión fiscal en España se sitúa en torno al 34,5%, mientras que la media de la UE ronda el 40,2% y la de la eurozona asciende hasta el 41,4%. La diferencia, pues, es de 5,7 puntos. La presión fiscal española supera la suiza y la irlandesa, pero queda por debajo de grandes economías como Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Finlandia o el Reino Unido.

"Desde que Sánchez llegó a la Moncloa hasta que convocó elecciones hay 126.000 parados más, 60.000 son mujeres y casi 20.000 son jóvenes"

Pablo Casado

Candidato del PP a la Moncloa

Según la Encuesta de Población Activa que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica trimestralmente, la tasa de paro disminuyó a lo largo de todo el 2018. En el segundo trimestre, cuando Pedro Sánchez sustituyó a Mariano Rajoy al frente de la Moncloa, la tasa de paro era del 15,35% mientras que en el cuarto trimestre -los últimos datos que el INE ha actualizado- la cifra descendió hasta el 14,45%, con una mejora de 0,9 puntos. En valores absolutos también según datos del INE, se ha pasado de 3.490.100 personas en el paro a 3.304.300. Por lo tanto, no hay 126.000 parados más sino 185.800 parados menos.

En el segundo trimestre del año pasado, la tasa femenina de paro se situaba en torno al 17,08%, una cifra que se redujo hasta el 16,26% en el último trimestre, con un ligero incremento durante el tercer trimestre. La mejora fue de 0,82 puntos en tanto por ciento y de 86.000 en valores absolutos. Las trabajadoras en el paro pasaron de 1.816.200 a 1.730.200 a finales de año.

Tampoco es cierto que la tasa de paro juvenil haya aumentado. Según los datos del INE, en ninguna de las franjas de edad -de 16 a 19 años, de 20 a 24 y de 25 a 29- ha disminuido el empleo. La tasa de paro pasó del 51,6% al 46,89% en el caso del primer grupo de edad, se mantuvo relativamente estable en la segunda franja -pasando del 30,97% al 30,78%- y disminuyó del 20,57% al 19,07% en el caso de los que están a punto de llegar a la treintena.

"Soy el único que ha dicho claramente con quién quiere pactar"

Albert Rivera

Candidato de Cs a la Moncloa

Albert Rivera planteó desde el inicio de la campaña el veto de su partido a un posible Gobierno socialista con Pedro Sánchez al frente, tendiendo la mano desde el primer momento a Pablo Casado. Sin embargo, no es cierto que haya sido el único candidato que haya dejado claro con quién pretende pactar. También el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha repetido en incontables ocasiones que pretende pactar con Sánchez para evitar tanto un Gobierno formado por las tres derechas, como uno PSOE-Cs. Los dos partidos tradicionales, por contra, evitan referirse a pactos poselectorales, reafirmando su voluntad de constituir un Gobierno en solitario.

"El informe de la Comisión Europea dice que el déficit es insostenible"

Pablo Casado

Candidato del PP a la Moncloa

Mal momento para sostener esta afirmación, pues este martes 23 de abril, la Comisión Europea certificó que España finalmente había salido de la zona de déficit excesivo. Después de 10 años con un déficit público por encima del umbral del 3%, Bruselas afirmó que el desfase presupuestario del 2018 fue del 2,4%, inferior al 2,6% que había calculado inicialmente el Gobierno. Después de la crisis del 2008, el déficit público llegó a su máximo en el 2009, con un desvío del 11% sobre el PIB y empezó a disminuir en el 2012, bajando 3,5 puntos en un año, y del 10,5% al 7% en el 2013.

"El alquiler en Barcelona ha subido un 50%"

Pedro Sánchez

Candidato del PSOE a la Moncloa

Es innegable que el precio del alquiler está subiendo de forma estrepitosa, haciendo imposible el acceso a la vivienda para una parte importante de la sociedad, especialmente los jóvenes. Esta subida no solo se está dando en las grandes urbes sino también en ciudades con menos habitantes como Manresa, Mataró, Castelldefels o Sant Pere de Ribes, donde el incremento ha sido de entre el 10% y el 20% en el último año, según el portal digital En Alquiler. En Barcelona el aumento ha sido notable, pero no del 50%. Según datos del propio ayuntamiento, el precio medio del alquiler se encontraba durante el último trimestre del 2018 en 954,29 euros al mes, un 7,2% más que el año anterior, mientras que la cifra más baja a partir de la crisis fue la del segundo trimestre del 2014, cuando el alquiler medio fue de 674,9 euros al mes. El aumento, por lo tanto, desde el momento donde más barato era alquilar es del 41,3%, no del 50%.