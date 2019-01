Casado presenta a Madrid como "dique contra el independentismo"

El líder el PP, Pablo Casado, presentó este domingo las candidaturas de su partido a la comunidad autónoma y al ayuntamiento de Madrid como "dique de contención contra el independentismo" catalán y "el populismo". Este fue uno de los principales mensajes del presidente del PP durante el acto de proclamación de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida, dos "pata negra del partido", como candidatos para las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

"Desde el PP vamos a ser el dique de contención de los independentistas, también desde Madrid porque no estamos dispuestos a aguantar que se esté despedazando España", proclamó Casado arrancando los aplausos de los alrededor de 800 militantes madrileños presentes en el acto.

CANDIDATOS "PATA NEGRA"

Antes que eso, los dos candidatos también se habían hecho fuertes en el discurso contra el independentismo. El candidato municipal, Martínez-Almeida exhibió ante el auditorio una fotografía de la actual alcaldesa, Manuela Carmena, junto con los exgobernantes de la Generalitat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva en mayo del 2017. "En la capital de España, la capital de la nación, no volverá a producirse una foto de una alcaldesa con tres golpistas", proclamó Martínez-Almeida.

"Madrid va a ser el muro contra el independentismo y el populismo", dijo Isabel Díaz Ayuso. "A Madrid no van a venir 'Oteguis', ni actos promoviendo el antisemitismo y el odio contra otros", añadió quien se presentó como la candidata a “presidenta de los madrileños y de los españoles cuando vienen a Madrid” a buscar “una segunda oportunidad”

Según Casado, estos dos candidatos "pata negra" permitirán conectar con los "principios" del partido, entre los que situó la libertad, la rebaja de impuestos, la defensa de la iniciativa privada, el libre mercado, la seguridad y la nación.

El presidente del PP tuvo palabras para agradecer el trabajo que está realizando Ángel Garrido, que ocupa la presidencia de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cristina Cifuentes y que había expresado su deseo de ser candidato en las autonómicas. Sin ocultar su disgusto por haber sido apartado de la carrera electoral, Garrido había defendido minutos antes ante los periodistas su forma de gobernar "moderada y tranquila". "Soy como soy y no me voy a afilar el colmillo a estas alturas", dijo.

SÁNCHEZ, "MENTIROSO"

Pablo Casado aprovechó el acto de partido para responder a las pretensiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de permanecer en La Moncloa hasta el 2020. "Tenemos un mentiroso al frente del Gobierno de España" dijo Casado, recordando a Sánchez su propósito expresado en junio, durante el debate de la moción de censura, de convocar elecciones generales cuanto antes.

Frente a esto -según Casado- Sánchez quiere mantenerse en La Moncloa buscando el apoyo "de quienes quieren romper España " (en alusión al PDCat y a ERC) para sacar adelante unos Presupuestos que -según el líder del PP- renuevan el "zapaterismo" con subidas de impuestos y de gastos, para alimentar "una campaña electoral de muchos meses" con el fin de seguir obteniendo "respiración asistida" de sus socios.

"La alianza de batasunos, podemitas e independentistas le han regalado el Gobierno y su alquiler a un irresponsable que ahora una vez más pactando un Presupuesto decide vender España por permanecer en el poder unas semanas o unos meses más", dijo Casado en contra de Sánchez.

DEFENSA DEL ACUERDO CON VOX

El presidente del PP realizó una defensa de los acuerdos de su partido con Ciudadanos y con Vox para gobernar en Andalucía. "Lo que ha pasado ahora en Andalucía es lo que va a pasar en muchos sitios", afirmó Casado en alusión a la búsqueda de acuerdos entre las tres derechas (PP, Cs y Vox) desde "la centralidad" del PP. "Nosotros seguimos en el mismo sitio de siempre, ocupar el centro no es moverse de sitio, sino ampliar el espectro", dijo.Según el presidente del PP, los pactos en Andalucía muestran que su partido está "preparado" para gobernar en España y en las comunidades y ayuntamientos porque "ahora" su formación puede "dialogar con más partidos" y antes no era así. Con la mirada puesta en su propósito de acceder al Gobierno de España, Casado dijo que aplicaría el artículo 155 para frenar la autonomía de Cataluña "en el primer Consejo de Ministros".

Casado retó a las formaciones de izquierda "a que me digan un solo punto que no les guste del acuerdo del PP con Ciudadanos y Vox", convencido de que nadie puede argumentar "que no sea bueno apostar por la familia, la educación, bajar impuestos y abrir puertas y ventanas" contra la corrupción, según dijo ante un auditorio entregado.

LA ESPAÑA DE LOS BALCONES

En todo caso, recomendó a los votantes no apostar por "lo desconocido" (en alusión a Vox) ya que "no sabemos lo que van a votar, ni si su voto podrá dialogar ni ponerse de acuerdo con ningún otro". Frente a esto, Casado presentó al PP como un partido capaz de "devolver la ilusión a un país que ya no puede más", capaz de conectar "con esa España de los balcones" que tuvo que comprar "una bandera de España en la tienda de ultramarinos" y colgarla en su fachada "para decir a los políticos: Represéntenme".