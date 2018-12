Casado urge a Sánchez a detener su 'danza suicida' con los independentistas

El líder del PP, Pablo Casado, refutó este domingo el "balance triunfalista" que, a su juicio, ha realizado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de sus siete meses de Gobierno, y le urgió a detener ya su "danza suicida" con los independentistas, que en su opinión perjudica los intereses de los españoles.

Casado daba la vuelta así a la frase que Sánchez pronunció el pasado viernes, en su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que minimizó el documento con 21 puntos que le había entregado el presidente catalán, Quim Torra, con el argumento de que "dos no bailan si uno no quiere".

"Por qué no deja de bailar con los independentistas que quieren romper España? Por qué no acaba ya esta danza suicida para los intereses de los españoles?", preguntó metafóricamente Casado, convencido de que "no se pueden tener peores compañeros" de baile.

Presentación de candidatos

Casado se pronunció así durante la presentación de los candidatos del PP en Castilla-La Mancha para las elecciones autonómicas y municipales del próximo mayo, entre ellos el líder conservador en la región, Francisco Núñez. En este escenario, consideró que la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, "ha sido la mejor presidenta de Castilla-La Mancha de la historia".

En cambio, en su opinión España atraviesa "uno de los peores momentos", porque el Ejecutivo de Sánchez es "un títere", que para mantenerse en la Moncloa depende "de los enemigos de España", entre los que citó a los secesionistas catalanes y a los "batasunos".

Especialmente crítico se mostró con la reunión de Sánchez y Torra del pasado día 20 de diciembre, en la que el presidente catalán le entregó un documento con propuestas, a su juicio, tan "letales" como la mediación internacional, un referéndum de autodeterminación o "renegar de la monarquía parlamentaria insultando al Rey".

Y Sánchez, sentenció, en vez de levantarse de la reunión, "se deja humillar" y decide no enseñar el documento a los ciudadanos y "seguir pactando con ellos aunque amenacen con destruir España".

Críticas a Idoia Mendia

También aprovechó para recriminar a la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, que haya posado en una fotografía con el dirigente de EH Bildu Arnaldo Otegi, sentenciado por secuestro, que "no ha condenado los crímenes atroces de ETA" ni ha colaborado en el esclarecimiento de los delitos que aún están impunes.

Con la vista puesta en la economía, manifestó que el Gobierno de Sánchez no sólo no ha mejorado "en nada" un país "pujante" como el que dejó Mariano Rajoy, sino que está empeorando la situación con recetas que son "todo lo contrario" de lo que debería hacerse.

La subida de las cotizaciones sociales, el encarecimiento de las contrataciones, el aumento de "todos los impuestos", la tasa al diésel o el "Gran Hermano" sobre los precios de los alquileres de viviendas son propuestas que, según Casado, ponen en riesgo la recuperación económica.