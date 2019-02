Casi todos los procesados por el 1-O contestarán al fiscal

Nueve de los 10 dirigentes independentistas pendientes de declarar en el 'juicio del procés que se celebra en el Tribunal Supremo aceptarán contestar a las preguntas del fiscal, siguiendo de la estela marcada la pasada semana por el 'exconseller' d’Interior, Josep Font, según ha confirmado a EL PERIÓDICO el entorno de los acusados. El único que se ha mostrado contrario a responder a la acuación pública es Raül Romeva, que era responsable de Afers Exteriors en el cesado Gobierno de Carles Puigemont. Este político y diputado de ERC comparte abogado defensor con el exvicepresidente Oriol Junqueras, que también rechazo replicar a la fiscalía.

El primer que declarará ante el tribunal este martes será Jordi Turull, diputado suspendido por Junts per Catalunya (JxC) y que, antes de ser encarcelado, fue propuesto para ocupar el cargo de presidente de la Generalitat. El exconseller de Presidència tiene la intención de responder a la fiscalía y la abogacía del Estado. A Vox, que ejerce la acusación popular, posiblemente lo ignorará. Los interrogatorios continuarán con Romeva, que será más breve al no contestar a las acusaciones, y, a última hora o ya el miércoles, con Josep Rull, 'exconseller' de Territori y diputado suspendido de JxC, que admitirá las preguntas del fiscal y de la abogacía del Estado. Después explicarán su versión, en este orden, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell. Fuentes cercanas a estos dirigentes independentistas han asegurado que sí atenderán al fiscal. Los magistrados pretenden acabar las declaraciones de los procesados esta misma semana.

DIVISIÓN EN LA DEFENSA

Algunos abogados defensores han mostrado su disconformidad con la decisión de Junqueras de no contestar a las acusaciones y hacer una intervención con claros tintes políticos ante las preguntas de su abogado “Ahora se tiene que jugar este partido y no dejar todo a expensas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE). Aunque sea un derecho, no ha sido una buena estrategia”, explican algunos de los letrados consultados. La mayoría apuntan a mezclar una defensa técnica y, a su vez, de denuncia de derechos fundamentales.

Tras el interrogatorio de los procesados, será el turno de los testigos. Fuentes del Tribunal Supremo ha asegurado que los magistrados han decidido agrupar a los comparecientes en grupos: los políticos, los guardias civiles, los mossos …..Da lo mismo si han sido propuestos por las acusaciones o por las defensas. Así, los primeros en declarar serán los del “bloque de los políticos” y comparecerán en el juicio antes de que arranque a mediados de abril de la campaña para las elecciones generales. En este grupo está el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría, los exministro Cristobal Montoro y Juan Ignacio Zoido. Sin embargo, también están citados diputados autonómicos, como Josep Maria Espejo Saavedra (Ciutadans) y David Pérez Ibáñez (PSC), el expresidente Artur Mas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el lendakari vasco, Iñigo Urkullu.