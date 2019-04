CCOO y UGT recuerdan que ya no hay escusas para derogar la reforma laboral

A la espera de los pactos que definan el nuevo Gobierno, las elecciones de este domingo han aupado al grupo de izquierdas. Una nueva coyuntura de la que los sindicatos se congratulan al considerar que demuestra que España "es un país mayoritariamente progresista", pero que también supone recordar a Pedro Sánchez que deberá cumplir con todo aquello prometido en la anterior legislatura, empezando por la derogación de la reforma laboral y de las pensiones.

Sin prisa pero sin pausa. En la rueda de prensa de presentación de los actos del Primero de mayo, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han reconocido que, si bien dejarán un tiempo al Gobierno para que se componga "conscientes de la cita electoral en mayo", la situación "de precariedad y devaluación salarial para mucha gente exige que se aceleren los tiempos". "No podemos esperar demasiado", advertía Sordo. "No vamos a hablar mañana porque se necesita un tiempo, veremos cómo se configura esta mayoría política de izquierdas, con qué gobierno y con qué programa, pero para las organizaciones sindicales no hay mucho tiempo para esperar y no vamos a frustrar las esperanzas que la gente pone en nosotros", agregó Álvarez.

El secretario general de CCOO avisó a Sánchez sobre la necesidad de abordar la derogación de la reforma laboral como "condición previa" para acometer un nuevo estatuto de los trabajadores, como propone el PSOE en su programa electoral. "Hay que abordar una negociación en profundidad de un nuevo marco pero requiere una toma de medidas previa que pasa por dar recorrido a aquellas materias que el Gobierno achacaba a que no había números en el congreso y que tienen que volver a la palestra", dijo Sordo. "Y lo mismo en materia de pensiones", añadió.

En concreto, Sordo recuerda que existe un compromiso para revalorizar las pensiones con el IPC para el año 2019, pero no para el 2020, y con la composición del futuro gobierno y las vacaciones acercándose, "en cuanto vengamos de verano (el año nuevo) estará a la vuelta de la esquina". "Es perfectamente viable y posible acometer la negociación para derogar la reforma pensiones de 2013", insistió.

Pero no solo la reforma laboral y de pensiones, el dirigente de CCOO apuntó otros deberes del Gobierno. Entre ellos, "la necesidad" de dar salida a la iniciativa legislativa popular (ILP) registrada en el Congreso de los Diputados para establecer una renta mínima para "proteger muchas personas que han perdido el empleo y la prestación contributiva". "Necesitamos un sistema de prestación y rentas mínimas garantizables y la ILP es una percha perfecta", añadió.

Al Gobierno que venga, los sindicatos también reclamaron una mayor recaudación por parte de quienes más tienen contra "los mensajes demagógicos" sobre política fiscal surgidos en la campaña electoral y hacer desaparecer normas como la Ley mordaza o el artículo 315.3 del Código Penal, así como abordar "debates estratégicos" relacionados con la formación profesional, los retos de la digitalización, la política industrial, la transición energética o el Estatuto de la Industria Electrointensiva, junto a las cuestiones territoriales, ha enumerado Sordo.

Punto de inflexión

Ambos dirigentes han coincidido en que, después de la cita con las urnas, el primero de mayo será "el primer día para la senda del cambio" y emplazan a la ciudadanía a participar en una de las 75 manifestaciones que tienen convocadas en toda España "para que los representantes políticos vean el clamor de la gente que quiere cambios, que quiere que se redistribuya la riqueza y que quiere un país de justicia social y respeto a los derechos de las personas".

"Será un primero de mayo con un grito unánime de que necesitamos un acuerdo de las izquierdas en nuestro país cuanto antes para hacer frente a las necesidades sociales cuento antes", resumió el secretario general de UGT que se congratuló de que "después de unos años en los que no ha sido posible cambiar las políticas económicas más importantes y trascendentes de nuestro país, este primero de mayo tiene que representar una exigencia, el clamor popular para cambiarlas.