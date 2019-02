Los CDR convocan una protesta contra la presencia del Rey en el Mobile

Los Comitès de Defensa de la República (CDR) han anunciado a través de las redes sociales una nueva protesta contra la presencia del Rey en Barcelona con motivo de la inauguración del Mobile World Congress el próximo domingo.

El año pasado, cientos de manifestantes secundaron la convocatoria de los CDR en el centro de Barcelona con cacerolas, lazos amarillos, 'estelades' y silbatos, con el objeto de transmitir al Monarca su disconformidad con el discurso pronunciado el 3 de octubre del 2017 en contra del referéndum independentista del 1-O.

En esta ocasión, los comitès han convocado a los manifestantes a las 17 horas frente al Museu Nacional d'Art de Catalunya, en Montjuïc, donde está previsto que tenga lugar la cena de bienvenida previa a la apertura oficial del congreso de telefonía móvil. Y su objetivo es intentar evitar que Felipe VI acceda al recinto.

"El domingo 24, el Borbón pretende cenar en Barcelona con motivo de la inauguración del MWC 19. Os convocamos a todas a salir a la calle para decirle 'No eres bienvenido, no somos súbditos!'", han escrito los CDR en un mensaje en su perfil de Twitter, acompañado de los 'hashtags' #Destronémoslo #TumbemosElRégimen #EsteAñoNoCenas y #NiReyNiMiedo.

🗓️ Diumenge 24 el borbó pretén sopar a #Barcelona amb motiu de la inauguració del #MWC19



👉 Us convoquem a totes a sortir al carrer per dir-li NO ETS BENVINGUT, NO SOM SÚBDITS!



🕔 A les 17:00 totes al MNAC!#DESTRONEMLO#TombemElRègim#EnguanyNoSopes#NiReiNiPor pic.twitter.com/tfOAdre7CH