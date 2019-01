Cifuentes afirma estar "indignada" con el sueldo que cobraría Montón como indemnización

La expresidente de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha afirmado estar "bastante indignada" con el sueldo de "4.500 euros" mensuales que estaría cobrando la exministra Carmen Montón "durante años" en concepto de indemnización por estar "apenas" 90 días en el Ministerio de Sanidad al tener que dimitir por la polémica del máster que hizo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

Cifuentes ha lanzado su crítica a través de un vídeo en directo que hizo anoche en la calle en el que quiso informar a los ciudadanos de algo que escuchó y que le dejó "muy preocupada".

Al igual que la exministra, Cifuentes tuvo que dimitir de todos sus cargos por el caso máster y por un vídeo en el que aparecía hurtando unas cremas. La expresidenta madrileña está acusada de un delito de falsedad por el acta de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM). En cambio, la juez archivó la causa abierta contra Montón al considerar que no quedó "debidamente acreditada la perpetración de infracción penal alguna".

CONTENIDO EL VÍDEO

"Voy a tratar de ser breve. Pero quería ponerme en contacto con mis seguidores. Acabo de escuchar algo que me ha preocupa mucho y algo que provoca alarma social en cualquier ciudadano que lo escucha. Y es que la exministra de Sanidad, Montón, que dimitió hace unos meses después de estar 94 días en el cargo va a cobrar durante varios años la no despreciada cantidad de 4.500 euros en concepto de indemnización", subraya en su alocución.

Así, recalca que quiere hacer una aclaración, ya que ha habido varias personas que se han dirigido a ella para comentarle que todos los políticos son unos "sinvergüenzas". Ante ello, la expolítica madrileña reseña que "no todos" son iguales ya que ella cobra "cero" euros después de haber sido presidenta de la Comunidad de Madrid durante tres años y delegada del Gobierno durante casi otros tres años.

"Esto es como tiene que ser. Lo digo para que se sepa y no se hagan generalizaciones. Los medios lo silencian y no se habla de estas cosas. A la Izquierda se le permite casi todo. Tenía mucho interés en que se sepa porque no se puede generalizar y hay muchos políticos que no tienen ese tipo de prevendas", recalca.

En esta línea, la exdirigente madrileña insiste en que no solo ella no cobra y recuerda que fue ella como presidenta quien aprobó una ley para eliminar el consejo consultivo, lugar de retiro de expresidentes para tener un sueldo fijo.

"Cuando lo he oído, me ha indignado bastante porque este tipo de cosas crea desafección de los ciudadanos a los políticos. Hay políticos honrados y que no nos aprovechamos de nuestro cargo", concluye.