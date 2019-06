Ciudadanos consuma su ruptura con Valls por facilitar la elección de Colau en Barcelona

M. Alonso | barcelona

C’est fini. Ciudadanos rompió su colaboración con Manuel Valls. La relación entre la formación liberal y el ex primer ministro francés entró el sábado en un punto de no retorno después de que Valls y dos de los concejales independientes del grupo municipal -Celestino Corbacho y Eva Parera- votaran a favor de la elección de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. El que fuera también ministro del Interior de Francia contravino el veto de la dirección nacional de apoyar a la líder de los comunes para evitar, según su criterio, que la ciudad cayese en manos del soberanismo. La cúpula naranja apostaba, pese a las diferencias, respaldar en todo caso al socialista Jaume Collboni, aunque hubiera sido una operación inútil. El empeño del ex primer ministro galo de ir por libre, sin atender a las estrategias del partido, fue la gota que colmó la paciencia de Albert River y 48 horas después la ejecutiva de Ciudadanos consumó el divorcio con el político francés. La decisión, impulsada por el propio Rivera, estaba tomada desde el momento en que Valls lanzó su órdago y apoyó a Colau a cambio de nada. «La discrepancia no la hemos ocultado nunca».