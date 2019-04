Ciudadanos ficha a Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid con el PP

Golpe de mano de Ciudadanos, solo un día después del segundo debate electoral y a cuatro días del 28-A. Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid, se pasa del PP al partido naranja para concurrir como número 13 en las listas a la Asamblea madrileña. "Aporta experiencia, moderación y un profundo conocimiento de la administración regional, porque ha sido presidente", ha dicho Ignacio Aguado, candidato de Cs a la presidencia el 26-M.

El exmandatario regional iba a ser candidato del PP al Parlamento Europeo, por lo que tuvo que dejar el cargo que ocupaba tras la dimisión de Cristina Cifuentes. En concreto, Garrido iba a ser el número cuatro de la candidatura de Dolors Montserrat. Su nuevo puesto, siete números más abajo que el que tenía reservado en Bruselas, ha sido uno de los argumentos esgrimido por Garrido para subrayar su ilusión.

Cs es "el partido que mejor representa los valores del centro liberal", ha dicho Garrido, subrayando que hubiera estado más cómodo en lo personal siguiendo en las lista populares, que justo hoy aparecen publicadas en el BOE. Garrido ocupará el lugar de Francisco Lara Casanova en la lista autonómica naranja. Es la "única opción" de "seguir luchando" por lo que cree, ha zanjado.

SORPRESA EN EL PP



Garrido no había informado a su equipo del Ejecutivo autonómico ni tampoco a la dirección de ya su antiguo partido, cuya sede visitó ayer mismo por última vez. Según fuentes populares, el expresidente madrileño firmó el lunes el documento conforme aceptaba el cuarto puesto para las europeas. "Él había pedido expresamente ir al Parlamento de Estrasburgo y sugirió estar entre los cinco primeros puestos. No quería ni Congreso ni Senado", explica Pilar Santos.

La noticia ha sorprendido a Pablo Casado en un mitin en Sevilla. Al acabar, el líder del PP ha hablado con su gabinete en Madrid y ha visto unos minutos la rueda de prensa que Garrido estaba dando en la sede de los naranjas en la capital. Fuentes de la dirección han quitado hierro al fichaje y han recordado "el daño" que ha hecho a Ciudadanos, en su opinión, contar con otros exdirigentes del PP como Silvia Clemente, que perdió las primarias en Castilla y León entre sospechas de intento de pucherazo, y José Ramón Bauzá, expresidente de Baleares.

ANUNCIO EXPRÉS



Cs había convocado inicialmente una rueda de prensa con el secretario general del partido, José Manuel Villegas, para hacer el anuncio aunque finalmente ha sido Aguado el que ha dado las explicaciones.

Garrido, que ya ha actualizado su biografía de la cuenta de Twitter, dejó la Presidencia el pasado 11 de abril para poder ir en las listas europeas, un paso que daba después de que el PP decidiera que no fuese el candidato a la Comunidad de Madrid. Según ha señalado en varias ocasiones el exdirigente, a Garrido no le había sentado del todo bien en un principio la decisión de Casado. "A todos cuando nos dicen algo que no es lo que esperamos uno tiene un minuto malo, y yo lo tuve. Me hubiera gustado que hubiera sido bueno", llegó a admitir.