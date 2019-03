Colau llama "secuestradores de niños" y "fascistas" al PP por la medida para mujeres simpapeles

Las reacciones contra la medida propuesta por el PP de retrasar la expulsión de las mujeres simpapeles que entreguen a su hijo en adopción no se han hecho esperar, como no podía ser de otra manera. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,por ejemplo, ha calificado de "secuestradores de niños" a los dirigentes del PP por proponer una ley de apoyo a la maternidad que contemple que las mujeres inmigrantes que están en situación irregular y vayan a dar a un hijo en adopción no puedan ser expulsadas mientras dure el proceso.

En un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se hace eco de una noticia escribe: "Machistas. Racistas. Clasistas. Solo faltaba secuestradores de niños. Fascistas". "Toda persona demócrata debe votar en las próximas elecciones para impedir que esta gentuza pueda llegar al poder", concluye el mensaje de la alcaldesa de Barcelona.

Por su patre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que la propuesta denota la idea que tienen los populares "de los derechos de la mujer y de los Derechos Humanos "y ayuda a" cosificar "tan el género femenino como las personas que se encuentran en situación irregular.

Marlaska ha rechazado que la propuesta tenga una voluntad de proteger técnicamente los datos de las personas que dan en adopción, como ha afirmado el PP, y ha apuntado que le recuerda "a la España de los años 60" cuando "las instituciones hacían saber a las mujeres en condiciones difíciles económicas o sociales que se tenían que desprenderse de sus hijos ". Se trata, según el ministro, de acentuar "la desigualdad como elemento discriminatorio". Son "mujeres migrantes en situación difícil, en un país que desconocen, enfrentadas a dificultades, a quien se expone a desprenderse de lo más importante en estos momentos, a su hijo".

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, también se ha pronunciado: "No me parece una buena opción desde el punto de vista de los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular". No obstante, ha alegado que no concoe la propuesta "suficientemente para poder opinar".

"REPUGNANTE E INCONSTITUCIONAL"

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ya condenó este miércoles "enérgicamente" la propuesta, que, según fuentes populares ya está recogida en el Protocolo contra el Abandono de recién nacidos de la Comunidad de Madrid puesto en marcha en el 2009. Según este protocolo, dirigido a personas en riesgo de exclusión social, la entrega del bebé no tiene consecuencias legales ni administrativas para la mujer. Es un proceso de carácter confidencial que evita su conocimiento en el entorno social y laboral de la mujer, dado que sus datos están sujetos a reserva.

"Esta reforma es repugnante e inconstitucional, por lo que de ser puesta en marcha se enfrentará inmediatamente con la total oposición de todo el estamento jurídico", ha subrayado Daniel Méndez, presidente de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ha instado al Gobierno a condenar y confirmar su ilegalidad "de forma inmediata".

A las críticas también se ha sumado el candidato de Más Madrid a las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, que ha considerado "moralmente repugnante" la propuesta del PP para que dar a un hijo en adopción sea una causa para evitar la expulsión inmediata de una mujer inmigrante en situación irregular.