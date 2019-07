Confirman que la mujer asesinada en Calpe es un caso de violencia machista

efe | calpe

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha informado de que la muerte de la mujer de 57 años por arma blanca en Calpe (Alicante) es un caso de violencia machista, al haber sido asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 61, ambos de origen belga.

Según señala en su cuenta de Twitter la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, no hay constancia de que existieran denuncias previas por violencia de género en la pareja y la víctima no tenía hijos menores.

El suceso ha ocurrido esta madrugada, un poco antes de las 1.30 horas, en una vivienda de la urbanización Vallesa, en Calpe, donde la hija de la víctima encontró a su madre con una herida por arma blanca en el tórax y al hombre con varias puñaladas en el cuerpo, al parecer cuatro, por lo que avisó a la Guardia Civil. El matrimonio había discutido durante la noche en un local de ocio durante la celebración en Calpe, ayer, del día nacional de Bélgica, país del que son naturales, según ha detallado a Efe la alcaldesa de Calpe, Ana Sala (PP), que ha presidido a las 12.00 horas unos minutos de silencio en repulsa y «rotunda condena» de este acto de violencia machista.

La alcaldesa ha explicado que la pareja llevaba empadronada en Calpe «desde hace cuatro meses, no estaba de vacaciones», y que en este tiempo «no constan» denuncias previas de ella en ningún sentido, ni que hubiera sido atendida por agresión en algún centro médico. Al parecer, el hombre ha matado «con un cuchillo o puñal» a la mujer, con la que estaba casado en segundas nupcias, y luego «se ha intentado suicidar» con el arma blanca, y ahora permanece ingresado en un centro hospitalario, donde está siendo intervenido. «Ayer fue la fiesta nacional de Bélgica y en Calpe, como en otros municipios con población belga, se celebró este día. Al parecer, la pareja acudió a un restaurante con motivo de la fiesta y discutió en el transcurso de la misma. Nadie podía imaginar que el día iba a acabar así», ha señalado la alcaldesa. «Nada justifica este crimen. Condenamos rotundamente este crimen que empaña este verano tranquilo que estaba transcurriendo en nuestro municipio. Esperamos que casos come este no se repitan ni en Calpe ni en ningún sitio», ha añadido.

Por su parte, la Guardia Civil ha indicado que en los dos años que la pareja residía en Calpe -aunque estaban empadronados solo desde marzo- no les consta que hubiera denuncia previa por violencia de género en la pareja, que llevaba unos cuatro años de relación sentimental.

El Ayuntamiento de Calpe ha decretado dos días de luto con motivo de este crimen, que elevaría a 34 los asesinatos machistas cometidos en España este año y a 1.009 los contabilizados desde 2003, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.