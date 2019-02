El Congreso vota la supresión del voto rogado

El Congreso volverá a debatir mañana la supresión del voto rogado que se exige a los españoles residentes en el extranjero a instancias de una proposición de ley presentada por el PSOE y UP, una iniciativa que, al margen de que sea o no admitida a trámite, ya no podrá ver la luz ante la inminente disolución de las Cortes. La decisión de Pedro Sánchez ha acabado frustrando la reforma de la Ley. | efe