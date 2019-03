Cs intenta frenar en el Congreso la ampliación del permiso de paternidad

Rivera: ¿ que te hizo Sánchez para tenerle tanta ensidia? no piensas nada mas que en rebatir sus leyes sin mirar si son buenas o malas el caso es insultar y despreciar lo que hace sea bueno o malo, ¿porque ahora con un bien para todos los nuevos padres? ¿ es que tu no piensas que seras padre? suponiendo que no sea estéril, que es lo que das a entender. ¿no te das cuenta que esto es para que los empresarios no desechen a las mujeres porque pueden tener hijos? si el permiso paternal es de los dos no tienen mas remedio que emplear a todos. entérate de una vez que no vas a ganar las elecciones con insultos a Sánchez