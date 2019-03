Cs lleva a la Junta Electoral las pancartas y los lazos amarillos de las instituciones

Ciudadnos ha presentado este jueves una queja formal ante la Junta Electoral Central (JEC) para que actúe ante "la exhibición continua de símbolos ideológicos o partidistas" en los edificios públicos durante la campaña electoral del 28-A.

Los naranjas aseguran que los lazos amarillos, las estelades y las pancartas relacionadas con una opción política concreta contraviene el "principio de neutralidad", por lo que piden que la JEC "ordene al Govern de la Generalitat" su retirada. Asimismo, requieren que los Mossos dEsquadra "la adopción y efectiva aplicación de instrucciones que garanticen la prevención, el cese y la remoción de cualquier actuación" de esta índole.

La líder de la formación en Cataluña, Inés Arrimadas, ha exigido a esta institución que ponga remedio al "uso torticero de espacios públicos por parte del Govern y las entidades que llenan fachadas de propaganda separatista". "No se puede distinguir entre la sede de la ANC y la del Govern", ha espetado en declaraciones en los pasillos del Parlament.

Arrimadas también ha hecho responsable al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "mirar hacia otro lado" para "no molestar a sus socios separatistas" y de ofrecerles "barra libre". "Lo que no hace Sánchez lo tenemos que hacer nosotros", ha espetado.

El conseller de Exteriors, Alfred Bosch, aseguró el miércoles en el pleno de la Cámara catalana que el Ejecutivo catalán "no censurará" ninguna insignia. "No volveremos al blanco y negro del NODO, defenderemos todos los colores", espetó, refiriéndose al franquismo. E insistió en que en Cataluña "no existe un problema cromático, sino un problema ético, de derechos y libertades".