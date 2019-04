Cs rechaza negociar con Sánchez y se erige en líder de la oposición

Ciudadanos renuncia a cualquier negociación para formar gobierno y descarta llegar a alianza alguna con el PSOE. Empoderados tras conseguir 57 diputados y pisándole los talones a un PP que se derrumba, los liberales prefieren liderar la oposición para acabar de devorar a los conservadores que buscar un remoto acuerdo con Pedro Sánchez. Lo anunció a medianoche Albert Rivera y este lunes, tras la reunión con la Ejecutiva que ha analizado los resultados del 28-A, lo ha concretado la número uno por Barcelona, Inés Arrimadas.

Cs se plantea como objetivo, ahora, salir a ganar las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26-M, aprovechando a un PP todavía perplejo por el hundimiento. Habrá pactos con el PSOE en los territorios? Es muy complicado, señalan fuentes del partido, aunque la decisión de la cúpula de establecer un cordón sanitario a los socialistas se circunscribía a las legislativas. En plazas emblemáticas como Madrid, anuncian, salen a conquistarlo todo, sin subordinarse a los populares. La disposición a llegar a acuerdos territoriales con los socialistas, insisten, está bajo mínimos, pero tampoco dan un portazo definitivo.

En la arena estatal, los liberales aseguran que Sánchez tiene ya un pacto cerrado con Pablo Iglesias y los partidos nacionalistas para asegurarse su investidura como presidente del Gobierno. Aducen que, si no se hace público, es por la nueva cita electoral, el 26-M. Ante esta presunta alianza, alegan, están dispuestos a ser los adversarios principales del nuevo Ejecutivo.

Lideraremos la oposición al Gobierno de Sánchez, Iglesias y los independentistas, que es un Gobierno nefasto y ya lo tienen montado, ha reivindicado Arrimadas.

En Ciudadanos no ahorran en calificativos para describir el desplome de Pablo Casado, que pasa de 137 a 66 escaños. Consideran que el "naufragio electoral del PP" es el responsable de no poder alcanzar la Moncloa y consideran que ahora serán ellos, los liberales, los que estarán más fuertes para encabezar la oposición a Sánchez. "Nosotros tenemos un partido fuerte, limpio, no vamos a estar distraídos en esta legislatura con líos internos", ha opinado Arrimadas, que se ha referido al "descalabro" de sus adversarios en el flanco derecho.

Frente al pésimo resultado de Casado, la cabeza de lista por Barcelona ha subrayado el liderazgo de Rivera, al frente dun partido que ha crecido 25 escaños. Arrimadas abandonará su escaño en el Parlament tras el próximo pleno para pasar a ser diputada del Congreso.