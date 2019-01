Cuixart: 'No se puede gobernar un país desde la cárcel o el exilio'

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No se puede ser mas tonto. Cataluña es una autonomia no un pais. Son tercos de narices, y cansinos, pero que no salgan en ningun medio, si lo que buscan es solo propaganda. Hay que mandar a los bomberos a apagar ese fuego antes de que se propage. Hay que intervenir por unos años la autonomia y se acabo el cuento.