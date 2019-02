ep | madrid

El presidente del Omnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reconocido durante su declaración como acusado en el juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo la intención de los mensajes en la red social Twitter que envió durante la jornada del 1-O, afirmando que desde su organización tenían «plena conciencia» de que cuanta más gente hubiera en los colegios o centros electorales más podría visualizarse que «la violencia de la policía era desproporcionada».

«No pretendíamos provocar violencia, sino mostrar a la comunidad internacional que queríamos ejercer nuestro derecho de voto frente a señores que iban armados hasta los dientes», ha afirmado durante un tenso interrogatorio con el fiscal Jaime Moreno, que le ha cuestionado por cada uno de los mensajes enviados. Preguntado por el fiscal si conocía que el referéndum no era un acto de protesta, sino un acto ilegal prohibido por los tribunales, Cuixart ha respondido que no compartía esta apreciación del Ministerio Público. Seguidamente se ha referido a lo «bonito» del hecho de que dos millones de personas se organizaran para hacer un referéndum, que ha calificado de ser «el ejercicio más grande de desobediencia que ha habido en Europa «del que «los españoles deberían estar orgullosos».

Uno de los momentos de mayor tensión entre Cuixart y el fiscal Moreno se ha producido cuando el representante de la acusación pública le ha preguntado por el lanzamiento de vallas y sillas a los agentes por parte de algunos ciudadanos, momento al que Cuixart se ha referido de nuevo como una «ruptura de la disciplina de la no violencia» que él lamenta, y refiriéndose al padre de un amigo, que perdió un ojo al recibir el impacto de una bola de goma. «Estaba lanzando una valla y se le respondió con un proyectil no autorizado», comentó. A partir de este momento, y a cada pregunta incisiva del fiscal, Cuixart ha respondido con cierta chulería: «¿Sabe que había setencientas personas bloqueando la entrada del colegio Ramon Llull? No sé, se que se lanzó una pelota de goma y a una persona se le vació un ojo»; ¿Sabe que hubo siete policías lesionados? Sé que hubo 17 policías imputados por la violencia ejercida»; «¿Sabe si hubo violencia por los manifestantes? Sé que hubo violencia policial».