La cúpula de Podemos anima a la militancia a apostar por la «coalición»

Ander Azpiroz | MADRID

La dirección de Podemos apuró este miércoles las últimas horas de la consulta sobre la investidura para llamar a sus bases a la participación, y lo hizo para animar el sentido del voto que abiertamente ha venido defendiendo Pablo Iglesias. Esto es, un Gobierno de coalición con ministros políticos de la formación morada, lo que incluye el rechazo a cualquier tipo de veto que el PSOE trate de imponer sobre los nombres que proponga Podemos para dirigir una cartera, muy especialmente el de su líder o el de Irene Montero. «Si permitimos que se impongan los vetos, estaremos validando un sistema antidemocrático en el que solo las personas visadas por los poderosos pueden gobernar», señaló ayer Pablo Echenique. El secretario de Acción de Gobierno, además de jefe de un equipo negociador que aún no se ha estrenado, resucitó ante la militancia el fantasma de una elite empresarial que maniobra en la sombra para que Sánchez no incluya a dirigentes de la formación morada en el próximo Gobierno. «Si aceptásemos que los poderosos del Ibex-35, los fondos buitre y la banca puedan vetar a las personas elegidas en las elecciones para formar parte del gobierno, estaríamos aceptando el fin de la democracia en España», añadió Echenique, quien fue más allá al lanzar una pregunta directa: «¿Manda el pueblo o mandan la CEOE, el Santander y Moody’s?», mensaje que fue divisa del partido en la campaña electoral. Desde el Gobierno, la ministra de Economía respondió a las presiones moradas diciendo no comprender que «haya lideres que parezcan más interesados en sillones que en hablar de programa». La consulta de Podemos concluye este jueves a las 11.