La declaración de Oriol Junqueras, en 10 frases

El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, está declarando este jueves ante el Tribunal Supremo. Sigue el juicio del procés en directo.

Estas han sido las frases más relevantes de su declaración.

1. "Las urnas acostumbran a ser una solución, no la única pero sí imprescindibles para una solución. Votar no es delito, impedirlo por la fuerza sí lo es".

2. "Si pongo demasiada pasión en mis intervenciones se tiene que entender. Llevo un año y medio sin hablar y a mí me gusta expresarme".

3. "No hay ninguna duda de que la reivindicación que la sociedad trasladaba a sus representantes políticos era una pretensión muy relevante de una parte muy significativa y era pacífica. Esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel".

4. "Es tremendo que las acusaciones digan que perseguir la independencia sea delito, perseguir la independencia de Catalunya es legítimo. Dónde está que trabajar por la independencia de Catalunya sea un delito?"

5. "Ante la evidencia de que el independentismo se convertía en una propuesta mayoritaria en la sociedad catalana, aquello que se había considerado válido porque era minoritario, ahora empezaba a tratarse como prohibido y que se debía evitar a toda costa".

6. "Absolutamente nada de lo que hemos hecho es delito y de los delitos de que se nos acusan no hemos cometido ni uno"

7. "Me gustaría que nadie nos tuviera como enemigos, como mucha gente nos trata. No somos enemigos de nadie ni de nada"

8. "Me considero un preso político"

9. "Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Es un juicio político. Me debo a mis votantes y no responderé a las acusaciones".

10. "Siempre se niega el diálogo. Siempre está vacía la silla de delante"