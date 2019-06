Díaz Ayuso y Aguirre piden a Casado que se abstenga y facilite la investidura de Sánchez

El debate ya se abre paso entre los dirigentes del PP. Se tienen que abstener los populares en la votación de investidura para que Pedro Sánchez sea presidente? La exdirigente Esperanza Aguirre y la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, consideran que sí. Así se evitaría, afirman, que el secretario general del PSOE tuviera que pactar con los indepedentistas catalanes.

"Creo que el PP por ahora tiene pensado votar en contra y me parece bien", ha afirmado en Onda Cero Díaz Ayuso. La probable futura jefa del Ejecutivo regional ha añadido, no obstante, que le parecería "correcto" que el PP optara por la abstención para investir a Sánchez "sin el apoyo de los independentistas y el entorno de ETA".

En estos momentos, al presidente del Gobierno en funciones no le salen las cuentas. El dirigente socialista está empeñado en no contar con el apoyo activo ni pasivo de ERC y Junts per Catalunya y los números que tienen no le dan. En estos momentos, a los 123 escaños del PSOE se podrían sumar los 42 de Unidas Podemos, uno de Compromís y otro de los regionalistas cántabros. En el aire están los seis del PNV y los dos de Navarra Suma (la coalición del PP, Cs y Unión del Pueblo Navarro). En buena medida por lo que pase en Navarra, donde los socialistas deben decidir si llegan al poder gracias a la abstención de Bildu o permiten que gobierne Navarra Suma, que fue la lista más votada.