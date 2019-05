Dos catalanes para presidir las Cortes tras el veto secesionista

Pedro Sánchez quiso lanzar ayer el mensaje de que los secesionistas pueden obstaculizar sus planes, pero no frustrarlos por completo. Después de que el veto de Esquerra y Junts per Catalunya impidiera este jueves que el Parlament designara a Miquel Iceta senador autonómico —el paso necesario para convertirlo en presidente del Senado, como era el deseo del presidente del Gobierno en funciones— los socialistas acordaron proponer no ya a otro político catalán, el filósofo Manuel Cruz, al frente de la institución, sino también a otra catalana, Meritxell Batet, como presidenta del Congreso. Batet estará al frente del Congreso con el apoyo extra de Podemos y Manuel Cruz, independiente del PSC, en el Senado. | PAULA DE LAS HERAS