La elección de Iceta pende de un hilo

Se acerca el día de la votación clave en el Parlament y el camino de Miquel Iceta hacia la presidencia del Senado se hace cada vez más empinado. ERC bloqueó este martes la elección del líder del PSC anticipando un voto en contra que hoy debe ratificar el grupo parlamentario. El gesto de los republicanos, que rompería el pacto no escrito entre los partidos de apoyarse mutuamente las propuestas de senadores, podría arrastrar a JxCat a hacer este jueves lo mismo, cerrando así la puerta a la designación de Iceta, apuesta de Pedro Sánchez para presidir la Cámara de la que depende la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El líder de los socialistas catalanes avisó de que irá al Constitucional si los independentistas bloquean su salto al Senado.

"Tendremos que ver cómo defendemos nuestro derecho a proponer quién debe sustituir a José Montilla en el Senado. Hay una ley del Parlament que es la que establece cómo se tienen que sustituir los representantes de la Generalitat en el Senado. Esto podría ser eventualmente un recurso delante del Tribunal Constitucional", ha comentado en TV-3.

Iceta ha admitido que avisó a Pedro Sánchez, cuando este le propuso que fuera el segundo presidente catalán de la historia del Senado, que se podía dar este escenario de incertidumbre: "Le dije que en el Parlament, desde hace tiempo, se están produciendo decisiones muy discutibles que no se ajustan a las pautas que teníamos acostumbradas. Le dije que esto podía suceder y me respondió que era inconcebible".

De todas formas ha asegurado que desde el PSOE no tienen un 'plan b' para el Senado, ya que "no conciben" que se pueda bloquear la designación de un senador autonómico porque es algo que "no ha pasado nunca". "Cuando todo el mundo habla de diálogo y ni siquiera se cumplen las previsiones legales y se bloquea la posibilidad de que un grupo haga libremente su elección, pues ni lo imaginan, les cuesta de entender".

El líder del PSC ha enmarcado los contactos entre Adriana Lastra, mano derecha de Sánchez en el Congreso, y el republicano Gabriel Rufián en la normalidad del inicio de legislatura, pero ha remarcado que ni el PSC ni el PSOE están negociando nada con los independentistas y que, de momento, solo tienen el apoyo explícito de los 'comuns'. "Yo hasta que el jueves no pienso hacer predicción ni planes. Ni coger un billete de avión, ni hacer una reserva de hotel ni preparar un discurso ni nada". El día 21 se tiene que elegir el presidente del Senado y el primer secretario de los socialistas catalanes ha dejado claro que si no es investido entonces no lo será durante esta legislatura.

PRIMER PORTAZO

La decisión del núcleo duro de Esquerra, avanzada por 'Nació Digital', de cerrar el paso a Iceta se abordará hoy en la reunión del grupo parlamentario. En una legislatura en la que la influencia de los republicanos en el Congreso será menor, pese a casi duplicar su representación, pocas oportunidades se les presentaran para mostrar los dientes. Y esta ha sido la primera.

La CUP ya ha advertido que votará en contra y ha pedido al resto de partidos independentistas que hagan lo propio, preguntándose "qué obtendrán ERC y JxCat a cambio de una posible abstención". La formación anticapitalista se había abstenido en las designaciones de Xavier García Albiol y Lorena Roldán (aunque estos fueron elegidos en votación conjunta con el resto de senadores autonómicos).

LA INFLUENCIA DE LA CAMPAÑA

Con todo, no es casual que Pere Aragonès introdujera un poco de distensión a la salida de su visita a Oriol Junqueras, el pasado sábado. No es difícil imaginar que fuera el propio Junqueras el que aconsejara cierta bajada de tono. De todas formas fuentes republicanas señalaron que todo está abierto porque «Iceta no ha ayudado nada» y reconocieron que el hecho de que coincida en plena campaña electoral también condiciona. «Estamos en plena campaña y todos los votos cuentan. No hay estrategia en campaña».

Su negativa podría arrastrar consigo a Junts per Cataluña. Desde las filas posconvergentes señalaron que «más importante que el sentido del voto es el relato que se haga el jueves». Desde que Elsa Artadi dijo que ya «no cobran por anticipado», la formación de Carles Puigdemont no ha especificado que contrapartidas querrían para facilitar el salto de Iceta al Senado.

Por su parte, Albert Rivera ha dejado claro que Cs no piensa «bloquear» el funcionamiento institucional del Parlament porque «sería mal precedente». Aunque ha asegurado que no tienen decidido el voto, solo votarán en contra en el Senado. Aunque Iceta solo necesitaría mayoría simple, si ERC y JxCat se unen a la CUP bloquearían la jugada de Sánchez para situar a un catalán al frente de la Cámara que tiene la llave del 155.