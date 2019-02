Elecciones en abril, Sánchez decide: 14-A o 28-A

13:23

Marchena suspende la sesión.

13:20

Van den Eynde se adhiere a los argumentos de los otros abogados defensores expresados ayer.

13:18

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, concede a Andreu Van den Eynde cuatro minutos antes de suspender el juicio hasta mañana a las 10 horas, cuando empezarán los interrogatorios a los acusados.

13:17

"Hay un convenio de Naciones Unidas que regula los límites de la libertad de expresión cuando es incompatible con la unidad territoria, entre otros aspectos", señala el letrado. "Los acusados han venido ejerciendo sus derechos de una manera que las leyes no les permitían", concluye Fernández.

13:11

Fernández también rechaza que haya habido una vulneración del derecho a un juicio imparcial, como alegaron ayer algunas defensas.

13:09

El abogado de Vox rechaza la petición de las defensas de que el Rey declare como testigo. "La Constitución avala la inviolavilidad del Rey. Es por eso que no es pertinente su presencia en esta sala", subraya.

13:05

Fernández pide que se prohíba a Jordi Sànchez llevar el lazo amarillo. Marchena da respuesta y fija criterio basándose en el estatuto general de la abogacía, que en el artículo 37, establece que los abogados comparecerán vistiendo togas sin distintivo de ninguna clase. Por eso, la sala no tiene queja de la uniformidad de los letrados. En cuanto a la posibilidad de que lo usen los acusados, Marchena opta por hacer suya la doctrina del TEDH sobre símbolos ideológicos y no pondrá ningún obstáculo a los acusados para que lleven el lazo amarillo.

13:02

Concluye Seoane y toma la palabra el abogado de Vox, Pedro Fernández.

13:01

La abogada del Estado insiste también en que ya se ha resuelto sobre la imparcialidad del tribunal denunciada por las defensas.

12:56

Seoane defiende a Irene Lozano y asegura que cuando habló de "convicted" en un vídeo ya se había acabado la instrucción del caso y que con ella no se refería a ningún acusado en concreto. También destaca que Lozano se expresaba en una lengua no materna, en la que la secretaria de Estado de España Global no la usa "con toda la propiedad y exactitud de una lengua materna". "La intervención de Lozano en ningún caso pretendía trasladar ningún perjuicio, sino señalar la inminencia de la celebración de un juicio". "No hay ninguna vulneración a la presunción de inocencia", añade.

12:47

Mientras se desarrolla el juicio, el Congreso ha tumbado los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez para el 2019, con lo que abocan al adelanto electoral.

12:45

La abogada del Estado censura que las defensas intenten llevar esta causa al tribunal europeo caundo se trata de una cuestión de derecho interno "en su afán por internacionalizar la causa".

12:39

Seoane defiende que la Abogacía del Estado está "plenamente legitimada para ejercer como acusación particular", en contra de lo manifestado ayer por la defensa de Jordi Cuixart.

12:34

"Ayer se nos quiso trasladar (por parte de las defensas) que estamos aquí por criminalizar una serie de conductas. No es así, sino porque se han producido hechos que concatenados entre sí nos permiten subsumirlos en categorías del Código Penal. Es un juicio penal con todas las garantías", empieza la abogada.

12:32

Se retoma el juicio. Tiene la palabra la abogada del Estado Rosa María Seoane, que sustituyó a Edmundo Bal cuando este fue apartado por ser partidario de acusar a los encausados por rebelión.

12:19

Los obispos de Catalunya reclaman "magnanimidad" ante el inicio del juicio por el "procés", que consideran que "tiene una gran trascendencia para la convivencia" en esta comunidad e insisten en "el diálogo y el respeto mutuo" para solucionar la situación política catalana. Han efectuado esta petición tras reunirse durante dos días en el seminario conciliar de Tiana (Barcelona), donde, además de analizar los recientes casos de abusos a menores, por los que ayer ya pidieron perdón y se comprometieron a investigar, también trataron sobre la situación política de Catalunya.

12:12

Lea la crónica sobre la intervención de la fiscalía esta mañana en el Supremo de Ángeles Vázquez y Jesús G. Albalat. "Esto es un juicio en defensa de la democracia, en defensa de la Constitución", ha argumentado el fiscal Javier Zaragoza.

12:06

La Comisión de Afers Institucionals (CAI) del Parlament ha tumbado este miércoles una propuesta de resolución de Ciudadanos que pedía al Gobierno central que rechazara posibles indultos a los presos soberanistas juzgados en el Tribunal Supremo (TS). La iniciativa ha sido rechazada por 13 votos en contra de JxCat, ERC, comuns y el PSC-Units, y ha habido siete votos a favor de Cs y PP. La propuesta instaba al Govern a trasladar al Gobierno el rechazo de la Cámara catalana a "la tramitación y concesión del indulto o cualquier otra medida que suponga un privilegio a los responsables del golpe a la democracia cometido en Catalunya", en referencia a los acusados por el Supremo.

11:57

La legislatura ha muerto con los Presupuestos. El presidente del Gobierno prevé convocar de forma inminente las elecciones generales para abril. Según fuentes cercanas a Pedro Sánchez, está previsto que esa declaración oficial se produzca este jueves en el palacio de la Moncloa.

11:56

El Consello das Mareas, órgano máximo de dirección de En Marea entre plenarios, ha acordado votar 'no' al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se encuentra a debate en el Congreso de los Diputados. La dirección de En Marea argumenta su decisión sobre la base de una "falta de compromiso presupuestario en las inversiones con las necesidades económicas, ambientales, sociales de Galicia, y la falta de voluntad negociadora para su modificación durante la tramitación parlamentaria".

11:48

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que "todo aboca a un final más o menos abrupto de la legislatura", aunque considera que se puede gobernar sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, ha afirmado que "sería malo para la democracia que hubiera cinco urnas distintas" el 26 de mayo. En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Ortuzar ha señalado que existe en la política estatal una alta "temperatura", pero, a la vez, "una niebla tremenda" que no deja ver "nada". "Hay una falta de claridad, de horizonte político tremenda en la política española, y nos está llevando a una situación de 'ni frío ni calor', de cero grados", ha apuntado.

11:47

La ministra de Presidencia del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "tomará una decisión después de la votación" de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos del Estado. En un breve contacto con la prensa desde los pasillos del Congreso, Calvo ha mostrado prudente y se limitó a decir que antes debe haber la votación sobre las enmiendas a la totalidad y que, a posteriori, Sánchez ya valorará posibles escenarios.

11:44

El portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados Rafael Hernando reclamó este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales en España "cuanto antes", al considerar que su mandato está "absolutamente acabado".

11:41

Tardà ha negado que ayer el líder de Podemos, Pablo Iglesias, intentara convencerle de que retirara la enmienda a la totalidad firmada por ERC, aunque sí ha reconocido que habló con él después de que le llamara a última hora del día. En esa conversación, ha comentado, ambos coincidieron en que el discurso ante el pleno de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo "mucho más de portazo que de voluntad de arreglar las cosas".

11:40

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, piensa que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide adelantar las elecciones tras el rechazo de la Cámara a sus presupuestos "será porque habrá concluido que en este momento es mejor para sus intereses, cosa que es legítima". En los pasillos del Congreso, Tardà ha vuelto a calificar de "un gran error histórico" que "una parte de la izquierda española", en referencia a los socialistas, se haya "asustado" ante el alcance de sus conversaciones con las fuerzas independentistas catalanas, imposibilitando así que retiraran sus enmiendas a la totalidad. "Hoy es un día muy triste, porque no tiene ningún sentido que no asuman que hay que hablar de todo", ha remarcado el diputado al culpar al Gobierno de la ruptura del diálogo, porque según él fue quien la semana pasada se levantó de la mesa negociadora.

11:33

La previsión es que la votación se produzca a las 13 horas aproximadamente.

11:33

Tras dos horas y media, se cierra el debate sobre los vetos a los PGE en su segundo día. El pleno pasa al segundo punto del orden del día, sobre una convalidación de un Real Decreto Ley para adaptar la CNMV a la normativa europea.

11:32

"Este grupo, hasta el último minuto tiene la esperanza de aprobar los Presupuestos", cierra la ministra.

11:29

"Unos buscan constantemente la crispación de la sociedad, y otros piden algo que no se puede negociar", afirma Montero.

11:20

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado a preguntas de los periodistas sobre un adelanto de las elecciones generales que "en breve" habrá "noticias". "No se preocupen que en breve tendrán noticias", ha dicho Ábalos en los pasillos del Congreso.

11:19

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que un hipotético adelanto electoral al mes de abril no perjudicaría a las comunidades autónomas que tienen que celebrar comicios el 26 de mayo, pero sí ha dejado claro que hacer coincidir ambos escenarios sí que iría en contra de los intereses de las autonomías.

11:13

Lastra termina y Ciudadanos pide a la portavoz socialista que retire una calumnia sobre Girauta, a lo que Lastra se niega. Pastor acaba quitando la palabra a Guiterrez y se la da a Montero.

11:10

"Las derechas, en estos meses, han denigrado la memoria histórica, han sacado autobuses a las calles llamando ilegítimo al presidente, han votado en contra del SMI, han pactado con la ultraderecha en Andalucía, bloquean numerosas leyes como la de la eutanasia".

11:09

"Señor Casado, aunque me gustaría que estuviera aquí, su actitud incendiaria y faltona no tiene precedente en democracia. Usted miente, descalifica, calumnia, crispa, y le hago responsable de la fractura social de este país.

11:01

"Ustedes antes tenían la excusa de un presidente inmovilista que utilizaba Catalunya como arma política. El Gobierno de España es ahora un gobierno que dialoga. Hoy votarán con la derecha que pide aplicar un 155 perpetuo o ilegalizar sus partidos".

11:01

"Ustedes se han dedicado a asfaltar un callejón sin salida. Con su decisión de rechazar estos presupuestos persisten en su error. Nosotros queremos salir de esta vía muerta y queremos hacerlo por el conjunto de los catalanes", señala Lastra.

10:59

"Las derechas de PP y Ciudadanos, con la colaboración de Vox convocaron manifestaciones con base en mentiras. Rivera se me hace el ofendidito porque usé la expresión 'mani facha'. Se retrataron el domingo. Todos".

10:57

"Ni las derechas ni el independentismo están actuando hoy en defensa" de España, afirma Lastra, tras señalar que los socialistas sacarán la cara por el país.

10:57

"Con la excusa de la crisis, la derecha se entregó a la corrupción. (...) Eso es traición a España y a los españoles", subraya.

10:57

"Con 191 muertos encima de la mesa, el Partido Popular siguió dedicándose esa mañana [la del 11-M] a blanquear dinero".

10:50

"Es un momento decisivo para este país. Millones de personas están pendientes de lo que hacemos aquí". El PSOE desgrana sus apoyos a las cuentas públicas.

10:47

Sube a la tribuna ahora Adriana Lastra, del Grupo Socialista.

10:46

Esteban pide que se imponga el diálogo y que se acabe con la "bronca política", ante lo que Montero afea que ni Casado ni Rivera estén en el hemiciclo. Aplausos socialistas y la ministra insiste en apelar al diálogo. "Este Gobierno seguirá trabajando con su formación política, hasta el último minuto".

10:41

"Cuando este Gobierno suscribe un acuerdo lo cumple", afirma la ministra.

10:32

Cierra Esteban, que ha tenido varios rifirrafes con Ciudadanos, y le contesta Montero ensalzando el parlamentarismo del PNV.

10:30

"Son los grupos catalanes los que pueden inclinar la balanza. Saben que hemos apoyado el derecho de Catalunya a decidir sobre su futuro. Pero con respeto, y sin querer dar lecciones, en unas negociaciones siempre hay que intentar reconocer los límites del interlocutor y saber gestionar los tiempos". Esteban, tras lamentar el juicio de 'procés' y el que no se deje votar a Catalunya, defiende su voto a los Presupuestos y pide altura de miras a los grupos catalanes. "No veo cuál es la ventaja para Catalunya de rechazar los Presupuestos. Para Euskadi, Catalunya y desde el punto de vista del PNV, lo mejor es votar en contra de las enmiendas. Su votación puede suponer un símbolo".