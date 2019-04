Encuentran el cuerpo de una joven desnuda en Torrevieja

agencias | torrevieja

Una vecina del edificio en el que ayer se ha hallado el cadáver de una mujer semidesnuda en Torrevieja (Alicante) ha asegurado que durante la noche se escucharon «discusiones y risas, como una pelea de broma».

El cuerpo sin vida de la mujer ha sido hallada pasadas las 9 de la mañana por un menor que había salido a pasear al perro bajo las escaleras de un edificio de la calle Càritas del municipio alicantino, en el polígono industrial Casa Grande. En el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil de Torrevieja, que no han podido hacer nada por salvar la vida de la joven, marroquí y de 39 años, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La vecina del edificio, que no ha querido identificarse, ha explicado que en principio les había parecido «una chica muy joven, de aspecto latino», una descripción similar a la apuntada inicialmente por el alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón. Además, ha indicado que, a su juicio, la fallecida ya había sido vista con anterioridad en el edificio, pero no residía en él. «Estaba boca abajo, como si se hubiera caído de las escaleras, con la cabeza contra la pared», ha explicado esta vecina, que ha indicado que la víctima solo vestía una camiseta, no llevaba ropa interior y «estaba descalza».

A lo largo de la mañana de ayer, agentes de diferentes equipos de la Guardia Civil han iniciado la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario. En un comunicado remitido a los medios, desde la Comandancia de Alicante han apuntado a que se podría tratar de «una posible muerte accidental, a falta de que le sea realizada la correspondiente autopsia por el Anatómico Forense». El polígono industrial Casa Grande está situado en una zona de la periferia de Torrevieja y concentra algunos de los locales de ocio nocturno de la localidad alicantina.