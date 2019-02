ERC y el PDeCAT presentarán una enmienda a la totalidad a los Presupuestos

cristian reino | barcelona

Esquerra y el PDeCAT anunciaron ayer que presentarán sendas enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. Esquerra lo hará hoy y el PDeCAT no ha precisado cuándo. Es decir, las formaciones secesionistas no tienen intención ni de permitir que las Cuentas del Gobierno superen su primer trámite y puedan ser discutidas por los diferentes grupos en el Congreso de los Diputados.

En cualquier caso, la votación de las enmiendas no se producirá hasta el día 12, por lo que ERC da ocho días al Gobierno central para que mueva ficha con algún gesto si quiere que los republicanos puedan permitir la tramitación de los Presupuestos. Sin embargo, la coincidencia de la fecha de la votación de las enmiendas a la totalidad con el inicio del juicio no juega a favor del Ejecutivo central, ya que para que las formaciones independentistas den un balón de oxígeno a Pedro Sánchez justo el día en que arranca el juicio tiene que hacer movimientos de calado.

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardá, expresó ayer que los gestos de Sánchez deben ir en la línea de poner fin a la «vía represiva» del Estado hacia los líderes independentistas encausados y también iniciar una negociación para celebrar un referéndum de autodeterminación. Tardà ha ido más allá y en concreto ha pedido a Sánchez, aprovechando el inicio del juicio, que inste a la Fiscalía a que haga movimientos en la causa del proceso y además acepte la creación de una mesa de diálogo bilateral entre partidos secesionistas y formaciones españolas (PSOE y Podemos) y con la presencia de una figura mediadora.

El PDeCAT, mientras, ha anunciado que también presentará una enmienda a la totalidad como sus socios republicanos. Aunque no ha precisado cuándo lo hará. «Mantenemos nuestra posición, ya expresada en numerosas ocasiones: pedimos al presidente Pedro Sánchez una mesa de diálogo bilateral para encontrar una solución política al conflicto de Cataluña, con la presencia de un mediador neutral que garantice el cumplimiento de los acuerdos a que se lleguen», ha anunciado el partido en un comunicado.

«Mientras no llegue esta oferta en forma de diálogo, el PDeCAT se mantiene en la no aprobación de los presupuestos y presentaremos una enmienda a la totalidad», ha añadido. JxCat adelantó en la mañana de ayer al PDeCAT anunciando que registrará una enmienda a la totalidad. Según el portavoz de JxCat, Eduard Pujol, el PDeCAT da cinco días a Sánchez para que mueva ficha antes de que los nacionalistas registren la enmienda, pero este plazo no ha sido confirmado por los nacionalistas. Pujol ha reclamado un compromiso con el «diálogo efectivo entre gobiernos, con mediadores internacionales y poder hablar del derecho a decidir y la autodeterminación de los catalanes».

Fuentes del PDeCAT, no obstante, han mostrado su malestar por que JxCat haya hecho un anuncio en nombre del partido soberanista (el PDeCAT forma parte de JxCat). «En nombre del PDeCAT hablará el PDeCAT cuando toque y de la manera que se considere», apuntó un portavoz de la formación nacionalista.

«Al lado de la derecha»

El PSOE encajó ayer con pesar la noticia de que Esquerra presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que deben superar su primer trámite parlamentario el próximo miércoles, 13 de febrero, pero no da nada por perdido. El portavoz del comité electoral del partido, Felipe Sicilia, reprochó a la formación de Oriol Junqueras que se ponga «al lado de la derecha« para tumbar unas cuentas que tildó de «sociales» y llamó a seguir dialogando.

Los socialistas aseguran que la decisión de ERC no les ha cogido por sorpresa y no descartan que finalmente la formación independentista opte por retirar la enmienda en el propio debate de totalidad.