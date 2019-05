Errejón explora un pacto con PSOE y Ciudadanos en Comunidad y Ayuntamiento

El candidato de Más Madrid a la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, quiere explorar un pacto entre su partido, el PSOE y Ciudadanos para la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento capitalino, con un solo objetivo en la cabeza: proponer "escenarios para que el fututo de los madrileños no dependa "de la ultraderecha de Vox. "Ofrezco la voluntad de que los grupos de Más Madrid nos sentemos a hablar con el PSOE y Ciudadanos para ver si hay alguna alternativa", ha explicado este jueves Errejón en la 'Cadena Ser', confirmando así lo que revelaba en una entrevista en eldiario.es, en la que afirmaba que está "tanteando" esa opción y admitía contactos con los socialistas y "conversaciones cruzadas pero no directas" con los naranjas.

"Es una voluntad compartida por mí y Manuela Carmena", ha admitido Errejón, justo un día después de que la alcaldesa en funciones se abriera a intentar una investidura, opción preferida por el propio Errejón."Que no sea por nosotros, no me voy a sentar en mis votos y a quejarme y yo entiendo que esto es hacer política", ha señalado. En esta línea, Errejón tiene claro que "nos merecemos un gobierno progresista estable, que tenga la capacidad de pensar un poquito a largo, no al telediario del siguiente día".

En la capital Más Madrid ganó las elecciones sin que la suma junto al PSOE sea suficiente para gobernar, pues PP, Cs y Vox suman dos ediles más y en la Comunidad de Madrid se da un escenario similar con el socialista Ángel Gabilondo como ganador, respecto a un bloque formado por PP, Cs y Vox que le aventaje en cuatro diputados.

La llave: Ciudadanos

En su entrevista radiofónica, Errejón ha confirmado su voluntad de acuerdos, ya expuesta en el digital, donde señaló a Cs como "la llave", al ser "quien tiene que tomar una decisión"

Sobre una hipotética corporación de Begoña Villacís (Cs) con apoyo del PSOE sostiene que no le gusta un gobierno PSOE-Cs y "menos" uno de Cs con el PSOE, pero que "la política es elegir entre lo posible" y "lo que más va a paliar los daños".

La sombra de Podemos

Por último, Errejón ha proclamado tener "sentimentalmente muchísimo respeto a Podemos. Yo lancé una alternativa en la que hubieran cabido y con la que le hubiera ido, creo, mucho mejor a Podemos si se hubiera unido", ha explicado.

Respecto a su situación, el político asume su expulsión pero aún no ha recibido la comunicación formal. Tal y como explica en eldiario.es, se le apartó por la vía de los hechos: dos días antes de los comicios, fue eliminado en los grupos de Telegram tanto del Consejo Ciudadano como del Consejo de Coordinación, un hecho que le hace descartarse como alternativa en un Vistalegre III. Tampoco tiene "ganas", se "respira muy bien" fuera del partido morado, cierra.